大學分科測驗》公民與社會科 台北考生：考題靈活很生活化

為期兩天的113學年度大學入學分科測驗今（13）日下午結束，考生們在步出考場時紛紛露出開心燦爛的笑容。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/13 17:28

〔記者甘孟霖／台北報導〕分科測驗最後一科公民與社會科考完，台北考區考生多認為難度中等偏難，不過也提到許多考題出得靈活、生活化，寫起來滿有趣。

松山高中連姓考生表示，覺得今年的考題跟考古題比起來稍稍簡單，要背誦的東西不多，有很多閱讀理解題，可以看題目再去找答案，不過沒有特別印象有送分題。

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中山女高高姓考生表示，覺得這次與歷屆相比，題目敘述不太直白，讀完題目要想好幾次，而且有些選項感覺大同小異，需要花點小心思再來作答。她認為公民的出題方式頗為靈活、生活化，但整體難度偏難，尤其對文字理解比較弱的考生會比較吃力。

士林高商王姓考生認為，考題比歷屆還要困難，尤其是經濟部分的考題，而第一題提到身障學生參加畢旅時沒有相關無障礙措施，算是比較生活化的題目；最後一題手寫考中國最有可能發生衝突的鄰國，要選哪個最可能抗爭，這部分比較時事。

中山女高賴同學說，考題難易度中等，這份試題有很多圖表題，不是把課本讀熟就能寫出答案，需要消化思考一下，而當中有考到一題從顧客買肉粽延伸到經濟的內容，覺得頗生活化。

分科測驗公民與社會考完，考生等雨停。（記者甘孟霖攝）

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