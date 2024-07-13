大學分科測驗》公民科考題太難、太主觀 補教批：整學生整過頭

公民補教老師張雪雲批評大考中心命題是整學生整過頭。（記者林曉雲攝）

2024/07/13 17:55

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗考完了！最後一節考公民科，補教老師張雪雲直指，去年已經很難，頂標降2級分到51級分，今年更難，考題太難、太主觀，整學生整過頭，是讓考生受創，呼籲大考中心應該要回歸課本的教材，閱讀性內容太多、太多、太多，文字敘述又不夠精確，手寫佔分比重也太高，應要有更客觀的判斷標準，估前標和均標都降一級分。

張雪雲說，解題老師第一輪作答就卡關，例如第一題談障礙學童參加畢旅議題，（A）將障礙兒童的不願參與視為理所當然，將限縮其自我發展，和（C）若校方強迫障礙兒童須參加畢旅，反而未能尊重其自主性，都有老師選，甚至4個選項看起來都正確，這樣的出題就有問題；第3題大家的解讀也不同，第7題談少數族群音樂團體獲獎也是有高度爭議，2個答案、3個答案都有人寫。

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張雪雲說，解題的都是很有經驗的老師，連這些老師都覺得很難判斷，考生如何在短時間內作出判斷，大考中心命題要讓考生心服口服，知識性考題應該要多一點，並強批公民科怎麼會考到要讓考生無法以知識作答？讓考生受創，考太多閱讀判斷，很少考知識題，手寫題又佔分太多，例如第43題就佔6分，考生勾錯就失分很多，差個2分就會影響到整體級分。

張雪雲指出，考生要閱讀題目問的是什麼，答案在題目中，而不是考生認為對的答案，她也批第33題的答案選項千奇百怪，關鍵字是「交易成本」。幸好，經濟學考的不難，法律題也考比較偏次的部分，考勞工及勞資爭議處理法。

補教估五標為：頂標51級分、前標46級分、均標40級分、後標33級分、底標27級分。

公民單選題第一題，補教老師張雪雲批4個選項看起來都對。（記者林曉雲翻攝）

補教估今年公民科五標，頂標與去年相同，前標及均標下降。（記者林曉雲翻攝自得勝者文教）

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