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大學分科測驗》全教會： 化學科與數學甲中偏易 明年加考數乙待觀察

全國教師會認為，明年（114學年度）將加考數學乙待觀察，也呼籲大考中心應將作答時間納入選題考量。（全教會提供）

全國教師會認為，明年（114學年度）將加考數學乙待觀察，也呼籲大考中心應將作答時間納入選題考量。（全教會提供）

2024/07/13 18:29

〔記者林曉雲／台北報導〕113年大學分科測驗考完了！全國教師會高級中等學校委員會主委林金財表示，明年（114學年度）將加考數學乙，在校系採計科目變動的情形下，選考科目的狀況與前3年將有所不同，尚待觀察。

林金財分析，今年試題難易度，除了物理科之外，其他科目均與去年相當，但須注意的是，雖然化學科與數學甲試題中偏易，但某些題目的計算量稍大，作答有時間壓力，呼籲大考中心未來審題時，應將作答時間納入選題考量。

全教會高級中等學校委員會副主委臧俊維表示，分科測驗不僅是高中三年學習的總評量，更是影響大學登記分發入學的直接依據，今教會今年共邀請近40位高中優秀教師群，對試題進行全面的專業檢視與評論分析，建構高中教師與大考中心的溝通平台，使考試更能貼近高中教學。

就各科來看，物理科取材結合生活和時事新聞及科學的實際應用；化學科計算題及實驗分析題較多，學生恐寫不完；但若熟悉考古題，則可得高分；數學甲試題中間偏易，有許多課內基礎題，分數可能較去年上升；生物科難易度適中，冊別分布平均，生態考題的層次高於動生考題，若學生熟讀選四範圍則較易拿高分。

歷史科將鯨魚、家電、護照、餐桌禮儀入題，趨向生活化；地理科兼具國際視野與在地關懷；探究實作題多，鼓勵學生動手繪圖；公民科強調對於人文議題的反思、對處境不利群體的關懷；醫事勞權入題反映未來醫科改採社會科之方向。

此外，全教會關注重考生問題，檢視近年大學入學考試人數變化，學測非應屆生人數增加，今年比去年增加2450人，去年比前年增加2692人，分科測驗總報名人數差不多都是4.2萬人，但重考生在考試分發入學管道佔相當比例，呼籲教育部應審慎研議並提出相應對策。

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