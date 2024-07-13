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大學分科測驗》公民圖表判讀增關注弱勢 中國崛起威脅題組引反思

為期兩天的113學年度大學入學分科測驗今（13）日下午結束，考生們在步出考場時紛紛露出開心燦爛的笑容。（記者叢昌瑾攝）

為期兩天的113學年度大學入學分科測驗今（13）日下午結束，考生們在步出考場時紛紛露出開心燦爛的笑容。（記者叢昌瑾攝）

2024/07/13 17:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年分科測驗最後一科考公民與社會，考題涵蓋從校園到國際逐層結構，最終題組從國際關係探討對中國的安全威脅與經濟依賴；內容面向則注重社會處境不利群體，與時事及生活密切連結，整體難易度為中間偏易。不過北市高中公民與社會科教師群則認為，考題增加創新題材、圖表數據判讀題也增多，應屬中間偏難。

闈場教師指出，今年考題兼顧基本題與素養導向題，依據課綱內容，並著重系統化核心概念、原理或過程，畢免瑣碎知識，亦重視測驗考生將所學遷移至不同情境脈絡能力。題組題有12道32小題，整合了必選修內容，且其中有9題組跨學門，更有2題組跨四學門，考驗統整分析及論證能力。

此外，考題結合時事，並關注多樣社會議題，如第1、4題與障礙者有關；第7及20至21題與少數族群有關；第25至27題與農民有關；第5、12、13、32至35題與勞工及國際移工有關；第28至31題與助產士有關。而時事部分包括行政立法運作機制、限水措施、年長者犯罪、中國崛起與亞太地緣等都入題。

其中第42至43題組以中國千禧年以來的國際局勢資料及國家地緣戰略介紹為例，分為安全威脅高及低、經濟依賴高及低等四象限，讓考生判斷何種國家會對中國採抗衡策略，屬於從生活與學術情境反思與綜合評析的高層次命題。

內湖高中教師李美萱認為，題目具鑑別度，文本選擇較往年多元，增加過去少見的創新題材，圖表數據判讀題亦增加，考生不僅須熟課綱，亦須著重對各種生活議題觀察，運用公民知識概念分析題文資料證據，統整各項資訊並進行邏輯推理，才能準確作答，整體而言中間偏難。

復興高中教師蔡明晃進一步指出，混合題與非選擇題偏難，占總分30分，且難度有所提升，需要較以往更多時間進行題文判讀與撰寫。值得討論的是開放性提問的第37題，需要回答2項法律理由提問，難判斷是從法律角度說明或以法律原則回應，恐使學生難以聚焦。

而在此次具考驗性的探究實作題部分，成淵高中教師蘇苑瑜表示，著重資料的觀察、分析與詮釋，如第42至43題提供3分不同類型資料文本，學生須統整3項資料，推論研究主題及分析不同國家的國際政治立場。

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