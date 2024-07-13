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大學分科測驗》公民科考中國威脅 全中教：須轉化解讀圖表才易拿分

全中教公民教師群認為，今年牽罟、助產士入題，刺激思考傳統行業的現代意義，符合108課綱多元價值精神。（全中教提供）

全中教公民教師群認為，今年牽罟、助產士入題，刺激思考傳統行業的現代意義，符合108課綱多元價值精神。（全中教提供）

2024/07/13 17:17

〔記者林曉雲／台北報導〕大學分科測驗最後一節考公民科，全國高級中等學校教育產業工會評論教師群表示，今年題目為中間偏難，題組題較多，佔整份試卷近4分之3比例，其中混合題需具備高層次分析能力與耐心，例如第42至43題混合題的中國威脅與地緣政治議題，須經不同圖表的轉化與解讀並分析才可作答。

召集人、台北市內湖高中老師莊易霖表示，今年牽罟、助產士入題，刺激思考傳統行業的現代意義，符合108課綱多元價值精神，而中國威脅與地緣政治，呼應國際現勢，刺激學生思考與中國的關係，整體中間偏難，題組題較多，需具備高層次分析能力與耐心。

此外，莊易霖指出，今年試題範圍多為法律層面，經濟層面較少。其中第16至17題提到「高齡犯罪」問題、第22至24題以「限水政策」為例，跨法律、經濟、政治3層面、第28至31題以「助產士重返醫院」為例談失業、性別階層、壓力團體等概念，是較有亮點的主題。

特色考題則例如障礙兒童（第1、4題）、少數族群音樂團體（第7題）、老年犯罪（第16至17題）、小國（第25至27題）、國際移工（第32至35題）等處境不利族群處境問題比例高，凸顯公民與社會科在教學目標上的終極關懷。

莊易霖指出，第28至31題組，探討助產士行業的興衰以及重新討論引入現代醫院的社會價值和意義；第38至39題組，以牽罟的傳統漁法探討社會救助體系與外部效果；第32至35題組為多選題 ，全部用來探討國際移工問題，對於當今媒體和社會大眾普遍對於移工的歧視進行叩問。

評論教師團隊包括召集人莊易霖、台北市景美女中林淑娟、台北市陽明高中老師徐慈華、新北市新店高中老師張維軒、台北市中正高中老師林姿秀。

公民科第42至43題混合題考出中國威脅與地緣政治議題。 （記者林曉雲翻攝）

公民科第42至43題混合題考出中國威脅與地緣政治議題。 （記者林曉雲翻攝）

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