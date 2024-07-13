玩水、嗨歌衝了！雲西海洋音樂季登場 明天畢書盡、脆樂團熱唱

小朋友最愛的泡泡派對。（記者黃淑莉攝）

2024/07/13 19:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2024雲西海洋音樂季系列活動今（13）日從三條崙海水浴場起跑，親子水樂園的泡泡派對、氣墊滑水道及水池受到親子喜愛，嗨歌舞台今天由歌手李玉璽打頭陣，明天則有畢書盡、脆樂團精彩演出，縣府邀請全國民眾到國境之西感受雲林人的熱情、體驗最COOL的海洋音樂季。

海洋音樂季從下午2點半到6點，每個時段都有不同活動，嗨歌舞台曲有歌手、樂團精彩表演；水樂園有大型氣墊玩水設施、限時泡泡派對；美食區不同時段有免費美食提供品嘗；沙灘區在傍晚5點後有沙灘排球，配合潮汐下週7月20、21日有SUP體驗。

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雲林縣長張麗善指出，雲林海洋音樂季今年邁入第6年，已有一定知名度，今天現場有許多來自各地青年朋友及親子參加，也有很多知名樂團、歌手來與大家同樂，暑假到哪裡避暑歡迎大家帶著家人一起來四湖三條崙海水浴場玩樂。

文化觀光處長陳璧君說，今年雲西海洋音樂季也結合成龍濕地流動藝術饗宴、藝術宅急便，活動時間從7月到8月，地點分別在四湖、口湖、台西、麥寮、北港及水林等6鄉鎮，今、明2天及下週六、日在四湖三條崙海水浴場活動十分精彩，千萬別錯過。

2024雲西海洋音樂季今天在四湖三條崙海水浴場歡樂開場。（記者黃淑莉攝）

最受親子喜歡的大型氣墊水池。（記者黃淑莉攝）

2024雲西海洋音樂季今天起連續2週末在四湖三條崙海水浴場舉行。（記者黃淑莉攝）

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