雲西海洋音樂季 3大活動跨6鄉鎮

虎尾鎮農會新品「花生霜淇淋」醇厚風味，受到消費者喜愛。（記者李文德攝）

2024/07/10 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣今年五月底前觀光人次達一四四四萬人次，其中雲林西部沿海地區更是熱門勝地。為帶動當地觀光量能，縣府七、八月舉辦「雲西海洋音樂季系列活動」，三大品牌活動橫跨六鄉鎮輪番上陣，本週末起連續兩週假日率先展開「四湖三條崙海洋音樂季」，除美食市集、SUP划槳體驗，更有歌手、樂團表演眾星雲集，力拚突破兩千萬人次大關。

四湖三條崙 13日起連2週假日展開

縣府文觀處長陳璧君表示，去年雲林觀光人數達一九七三萬已締造佳績，雲西地區更是多數遊客聚集處，規劃雲西觀光廊帶策略奏效。今年一至五月觀光人數已達一四四四萬人次，下半年度更要力拚突破兩千萬大關，創造紀錄。因此暑假期間展開「雲西海洋音樂季系列活動」，橫跨七、八月舉行包括三條崙海洋音樂季、成龍濕地藝術饗宴、藝術宅急便，陸續在麥寮、台西、四湖、口湖、北港及水林六鄉鎮進行，其中四湖三條崙海洋音樂季十三日起連續兩週末登場。

請繼續往下閱讀...

雲林縣長張麗善表示，此次活動卡司堅強，除了美食市集、SUP體驗，還特別安排趣味比賽，包括「十六蹲舞蹈比賽」、「趣味喝啤酒大賽」等，總獎金高達五萬元，讓大家有吃有喝又有獎金拿，另外還有金曲獎加持的歌手、樂團接力演出，後續更有流動藝術饗宴、藝術宅急便接連登場。

虎尾農會花生霜淇淋 每日限量優惠價

另，虎尾鎮農會推出消暑聖品「花生霜淇淋」，僅用自製花生醬及台農鮮奶調製而成，深受消費者喜愛。總幹事蔡武吉指出，即日起至本月十九日至農會直銷站消費每滿兩百元，就能以廿五元優惠價購得，每日限量一百支。

雲西海洋音樂季系列活動暑期開跑，將為突破雲林2000萬觀光人次打下基礎。（記者李文德攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法