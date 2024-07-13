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嘟嘟！蒸機女王CT273「仲夏寶島號」首航 帶頭衝花蓮觀光

仲夏寶島號由蒸機女王CT273擔綱，超過80歲女王丰采依舊，也是台鐵公司目前唯一動態保存的蒸機。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號由蒸機女王CT273擔綱，超過80歲女王丰采依舊，也是台鐵公司目前唯一動態保存的蒸機。（台鐵公司提供）

2024/07/13 16:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台鐵暑假持續在花蓮玉里、台東間開行仲夏寶島號，由「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭擔綱，附掛6節莒光號車廂，今年首航今天上午在玉里車站啟航，行駛到台東。台鐵公司董事長杜微說，為推動花東鐵道觀光旅遊，今年仲夏寶島號列車增到6班次，結合各停靠站特色，推動地方創生。

「仲夏寶島號」2014年起年年暑假以郵輪式列車開行玉里到台東站，台鐵公司化之後持續舉辦，首航典禮由國營台鐵公司董事長杜微主持，他說，每年仲夏寶島號一宣布開賣，車票迅速被秒殺搶光，希望幫助花蓮的震後觀光業復甦。

首航儀式上特別在蒸機女王機車頭上掛上董事長杜微、司機員木製名牌，象徵仲夏寶島號領航員，交接電氣路牌，復刻舊東線傳統，現場也吸引大批鐵道迷拍照，見證首航的時刻；旅客說，仲夏寶島號開行從玉里到台東，沒有經過容易落石路段，玩起來更安全。

蒸機女王CT273於1943年製造，由日本川崎車輛公司出品，在花蓮機務段「女王侍衛隊」悉心呵護下，今年6月26日完成花蓮到鳳林來回試車，排除去年「燒軸」問題，司機員黃隆華說，看到超過80歲的女王成功行駛在花東縱谷之間，一整年的辛苦都值得，「最好的保養就是開行」，也期盼將來克服軌道調度問題，讓蒸機女王加開更多班次。

台鐵公司董事長杜微在CT273車頭上，掛上自己的木製名牌，以台鐵局領航員身分參加首航典禮。（台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微在CT273車頭上，掛上自己的木製名牌，以台鐵局領航員身分參加首航典禮。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號首航還有拿出舊東線電氣閉塞區間年代使用的電器路牌，復古風情滿滿。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號首航還有拿出舊東線電氣閉塞區間年代使用的電器路牌，復古風情滿滿。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號附掛6節莒光號車廂，以郵輪式列車開行花東縱谷，行程在台鐵公司官網推出迅速秒殺。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號附掛6節莒光號車廂，以郵輪式列車開行花東縱谷，行程在台鐵公司官網推出迅速秒殺。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號附掛6節莒光號車廂，以郵輪式列車開行花東縱谷，行程在台鐵公司官網推出迅速被秒殺。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號附掛6節莒光號車廂，以郵輪式列車開行花東縱谷，行程在台鐵公司官網推出迅速被秒殺。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號所到之處，吸引大批鐵道迷拍照，女王也拉響汽笛聲回應眾人熱情。（台鐵公司提供）

仲夏寶島號所到之處，吸引大批鐵道迷拍照，女王也拉響汽笛聲回應眾人熱情。（台鐵公司提供）

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