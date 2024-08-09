宮崎大學2研究室驚人「震後對比照」曝光 網讚︰論防震重要性

宮崎大學教職員分享PO出研究室震後對比照，透露右邊有做好防震措施，物品仍都安然無恙。（圖擷取自@kyosyokumiyadai 社群平台「X」，本報合成）

2024/08/09 08:02

首次上稿 8-8 22:31

更新時間 8-9 08:02

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本九州宮崎縣8日當地時間下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，當地與周邊縣市陸續傳出災情。宮崎大學一名教職員PO出校內2間研究室震後照片，透露其中一間物品沒掉落，因為內部做好防震措施，對比畫面曝光後，火速吸引高達300多萬人次瀏覽。

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宮崎大學一名教職員在社群平台「X」（原推特）PO出2張地震後室內照，文中提到拍攝地點是校內2間研究室。原PO透露，同事沒在研究室進行防震措施，大量書籍等物品震倒在地；至於他的研究室早就做好防震準備，即便強震來襲，所有物品仍都安然無恙。

這組對比照曝光後，立即吸引大批網友熱議，紛紛讚嘆說，「論防震的重要性」、「至少書架都沒倒」、「抗震能力真的很驚人」、「謝謝你教會了我防震能力的重要性」、「在地震帶上，保持防震意識的重要性」、「有了防震措施，就好像什麼事都沒發生過一樣」、「有耐震對策的研究室可以快速復原，儘速投入災後的研究工作」。

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