宮崎大學2研究室驚人「震後對比照」曝光 網讚︰論防震重要性
宮崎大學教職員分享PO出研究室震後對比照，透露右邊有做好防震措施，物品仍都安然無恙。（圖擷取自@kyosyokumiyadai 社群平台「X」，本報合成）
首次上稿 8-8 22:31
更新時間 8-9 08:02
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本九州宮崎縣8日當地時間下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，當地與周邊縣市陸續傳出災情。宮崎大學一名教職員PO出校內2間研究室震後照片，透露其中一間物品沒掉落，因為內部做好防震措施，對比畫面曝光後，火速吸引高達300多萬人次瀏覽。
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宮崎大學一名教職員在社群平台「X」（原推特）PO出2張地震後室內照，文中提到拍攝地點是校內2間研究室。原PO透露，同事沒在研究室進行防震措施，大量書籍等物品震倒在地；至於他的研究室早就做好防震準備，即便強震來襲，所有物品仍都安然無恙。
這組對比照曝光後，立即吸引大批網友熱議，紛紛讚嘆說，「論防震的重要性」、「至少書架都沒倒」、「抗震能力真的很驚人」、「謝謝你教會了我防震能力的重要性」、「在地震帶上，保持防震意識的重要性」、「有了防震措施，就好像什麼事都沒發生過一樣」、「有耐震對策的研究室可以快速復原，儘速投入災後的研究工作」。
大きな揺れでした????— 宮崎大学教育学部・教職大学院広報 （@kyosyokumiyadai） August 8, 2024
地震による研究室の本棚の被害をアップします
左は耐震対策なしの同僚の研究室????????
右は耐震対策ありの私の研究室????#宮崎大学教育学部 pic.twitter.com/WrLxSFE4fy