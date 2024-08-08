憂規模9以上強震 日本氣象廳首度發布「南海海槽大地震」資訊

日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，氣象廳除發布海嘯警報，也首次對外發布「南海海槽大地震臨時資訊」，正在調查本次地震與其關聯性。（圖擷取自@wni_jp 社群平台「X」）

2024/08/08 18:44

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣當地時間今天（8日）下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，震央則在宮崎縣東邊海域的日向灘。日本氣象廳發布海嘯警報，也首次對外發布「南海海槽大地震臨時資訊」，正在調查這次地震與其關聯性，以確認未來是否會因此增加發生規模8到9強震的可能性。

綜合日媒報導，宮崎縣東邊海域日向灘發生7.1地震後，日本氣象廳立即對宮崎縣與高知縣發布海嘯注意警報，預測高度都是1公尺，事後警報區域擴大到大分縣、鹿兒島縣等地，呼籲民眾應立刻離開海中或沿岸。

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報導指出，氣象廳在日本當地時間下午5點（台灣時間下午4點）首次對外發布「南海海槽地震臨時資訊」，由地震專家所組成的評估審查委員會，將詳細分析觀測數據，評估宮崎7.1地震與「南海海槽大地震」之間的關聯，同時評估是否存在發生規模8到9之「特大地震」的可能。

日本氣象廳說，調查結果或調查中間過程，預計將在調查開始後的2小時內對外公布。另外，氣象廳在稍早的記者會指出，「地震發生前，沒有觀察到『緩慢滑動』等異常現象」，氣象廳在提到的「緩慢滑動」是大地震的「前兆」，同時提醒在震後一星期、特別是接下來的幾天內，仍可能發生震度6的地震。

另外，311東日本大地震後，日本學者曾預測日本在2030到2040年間，有70到80％的可能性發生規模上看9.1南海海槽大地震，屆時太平洋沿岸還會出現高達34公尺的海嘯，帶來的國家級災難恐是311的10倍。根據學者指出，南海海槽的位置正式在靜岡縣駿河灣到到此次地震的震央「九州日向灘」海底之板塊交界處。

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