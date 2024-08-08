憂規模9以上強震 日本氣象廳首度發布「南海海槽大地震」資訊
日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，氣象廳除發布海嘯警報，也首次對外發布「南海海槽大地震臨時資訊」，正在調查本次地震與其關聯性。（圖擷取自@wni_jp 社群平台「X」）
吳裕堯／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣當地時間今天（8日）下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，震央則在宮崎縣東邊海域的日向灘。日本氣象廳發布海嘯警報，也首次對外發布「南海海槽大地震臨時資訊」，正在調查這次地震與其關聯性，以確認未來是否會因此增加發生規模8到9強震的可能性。
綜合日媒報導，宮崎縣東邊海域日向灘發生7.1地震後，日本氣象廳立即對宮崎縣與高知縣發布海嘯注意警報，預測高度都是1公尺，事後警報區域擴大到大分縣、鹿兒島縣等地，呼籲民眾應立刻離開海中或沿岸。
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報導指出，氣象廳在日本當地時間下午5點（台灣時間下午4點）首次對外發布「南海海槽地震臨時資訊」，由地震專家所組成的評估審查委員會，將詳細分析觀測數據，評估宮崎7.1地震與「南海海槽大地震」之間的關聯，同時評估是否存在發生規模8到9之「特大地震」的可能。
日本氣象廳說，調查結果或調查中間過程，預計將在調查開始後的2小時內對外公布。另外，氣象廳在稍早的記者會指出，「地震發生前，沒有觀察到『緩慢滑動』等異常現象」，氣象廳在提到的「緩慢滑動」是大地震的「前兆」，同時提醒在震後一星期、特別是接下來的幾天內，仍可能發生震度6的地震。
另外，311東日本大地震後，日本學者曾預測日本在2030到2040年間，有70到80％的可能性發生規模上看9.1南海海槽大地震，屆時太平洋沿岸還會出現高達34公尺的海嘯，帶來的國家級災難恐是311的10倍。根據學者指出，南海海槽的位置正式在靜岡縣駿河灣到到此次地震的震央「九州日向灘」海底之板塊交界處。
【南海トラフ地震臨時情報】— ウェザーニュース （@wni_jp） August 8, 2024
気象庁は今日8日（木）19時15分に、南海トラフ地震臨時情報を発表しました。キーワードは【巨大地震注意】です。
政府や自治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。https://t.co/bgvvnXakt0 pic.twitter.com/N5v5ISqQUW
南海トラフ地震臨時情報出た— 走る人参（気象予報士） （@Runninzin） August 8, 2024
これから調査になるのかな。その結果次第では…
内閣府のHPより pic.twitter.com/tDxDTBuwJz