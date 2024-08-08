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    日本宮崎7.1地震！2機場緊急封閉跑道、旅客急跑到高處避難

    日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，氣象廳針對九州、四國沿海一帶發布海嘯警報，距離海邊較近的宮崎機場，工作人員火速引導旅客前往高處避難。（圖擷取自@@mshouji 社群平台「X」）

    日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，氣象廳針對九州、四國沿海一帶發布海嘯警報，距離海邊較近的宮崎機場，工作人員火速引導旅客前往高處避難。（圖擷取自@@mshouji 社群平台「X」）

    2024/08/08 17:29

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本九州宮崎縣在今（8）日當地時間下午4時43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，震央位於宮崎縣東邊海域的日向灘。日本氣象廳針對九州、四國沿海一帶發布海嘯警報，宮崎機場、鹿兒島機場則緊急封閉跑道，其中宮崎機場距離海邊較近，工作人員火速引導旅客前往高處避難。

    綜合日媒報導，宮崎機場事務所表示，截至當地時間8日下午4時55分（台灣時間下午3時55分）為止，為了進行地震後檢查作業，宮崎機場已暫時關閉跑道；與此同時，鹿兒島機場事務所也指出，截至當地時間下午4時50分（台灣時間8日下午3時50分）為止，同樣要進行地震後檢查作業因此暫時關閉機場跑道。

    報導指出，宮崎市觀測到最大震度5弱；根據宮崎機場員工透露，地震發生當時有持續約30秒的劇烈搖晃，導致桌上的物品掉落在地上，不僅如此，航廈內部還接獲通報多處的窗戶玻璃被震碎；另外，有不少旅客上網發文分享，由於宮崎縣收到海嘯警報，因此機場工作人員立即疏散眾人，儘快前往2樓以上的高處避難。

    有不少旅客上網發文分享，震後宮崎機場航廈內部玻璃被碎裂、餐廳桌上物品全被劇烈搖晃掉地下等慘況。（圖擷取自@y0927y_orix、@mshouji 社群平台「X」，本報合成）

    有不少旅客上網發文分享，震後宮崎機場航廈內部玻璃被碎裂、餐廳桌上物品全被劇烈搖晃掉地下等慘況。（圖擷取自@y0927y_orix、@mshouji 社群平台「X」，本報合成）

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