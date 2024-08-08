注意巨大地震！日本氣象廳最新示警：1週內恐有規模7以上餘震
氣象廳今日晚間召開專家會議後，將「南海海槽大地震臨時資訊」更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」。（圖擷取「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）
吳裕堯／核稿編輯
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日本宮崎縣近海規模7.1強震、最大震度6弱 當局緊急發布海嘯警報
〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣今（8）日下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，日本氣象廳也首度發布「南海海槽大地震臨時資訊」（南海トラフ地震臨時情報）。氣象廳今晚召開專家會議後，資訊更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」，預測未來1週恐會發生發生規模7到8的強烈餘震。
綜合日媒報導，宮崎縣下午發生地震後，日本氣象廳在宮崎縣、鹿兒島縣及高知縣等地觀測到最高達50公分的海嘯。接著在當地時間下午5點（台灣時間下午4點），氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時資訊」，當時的狀態為「調查中」，氣象廳指出，要先等名地震專家組成的研究小組開會，評估此次地震是否與南海海槽大地震存在關聯。
報導指出，針對「南海海槽」的潛在威脅，日本氣象廳近年與多名地震專家組成的研究小組，一起詳細分析，從2017年11月起啟動「南海海槽地震情報系統」。當地時間晚間7點15分（台灣時間下午6點15分），氣象廳將資訊修改為「注意巨大地震」，專家根據觀測數據提醒，地震發生後1週內，鄰近區域發生7.0級以上地震的概率約為100分之1，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。
對此，日本政府與地方政府也呼籲民眾，務必加強防災準備，檢查家具固定情況，並確保家庭成員安全。氣象廳族再次強調，隨著地震活動的頻繁，未來幾天內必須保持高度警惕，並根據政府及地方當局的指示，採取必要的防災措施，以應對可能出現的巨大地震風險。
「南海海槽地震」多年來被日本視為潛在的重大威脅，專家預測未來30年內，在這次地震的震央「九州日向灘」到靜岡縣駿河灣的海底板塊交界處，會有高達70％到80％的可能性，發生規模8到9的巨大地震。專家推估，若南海海槽真發生巨大地震，屆時可能掀起高達30公尺的巨大海嘯，導致23萬人喪生、超過209萬棟建築物將會受損或完全毀壞，成為不亞於311東日本大地震的國家級天災。
【南海トラフ臨時情報】気象庁会見「特定期間中に大規模地震が必ず発生するわけではない」https://t.co/ENGZzY7yuu… pic.twitter.com/7z5TK1CmON— ライブドアニュース （@livedoornews） August 8, 2024
【南海トラフ地震臨時情報の発表後にとるべき行動】— Yahoo!天気・災害（ヤフー天気）???? （@Yahoo_weather） August 8, 2024
南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報です。
政府や自治体からの呼びかけの内容に応じた防災対応をとってください。https://t.co/wLu4xFsxkL pic.twitter.com/dtj3js9Vfs