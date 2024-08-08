注意巨大地震！日本氣象廳最新示警：1週內恐有規模7以上餘震

氣象廳今日晚間召開專家會議後，將「南海海槽大地震臨時資訊」更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」。（圖擷取「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

2024/08/08 20:59

吳裕堯／核稿編輯

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〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣今（8）日下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，日本氣象廳也首度發布「南海海槽大地震臨時資訊」（南海トラフ地震臨時情報）。氣象廳今晚召開專家會議後，資訊更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」，預測未來1週恐會發生發生規模7到8的強烈餘震。

綜合日媒報導，宮崎縣下午發生地震後，日本氣象廳在宮崎縣、鹿兒島縣及高知縣等地觀測到最高達50公分的海嘯。接著在當地時間下午5點（台灣時間下午4點），氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時資訊」，當時的狀態為「調查中」，氣象廳指出，要先等名地震專家組成的研究小組開會，評估此次地震是否與南海海槽大地震存在關聯。

報導指出，針對「南海海槽」的潛在威脅，日本氣象廳近年與多名地震專家組成的研究小組，一起詳細分析，從2017年11月起啟動「南海海槽地震情報系統」。當地時間晚間7點15分（台灣時間下午6點15分），氣象廳將資訊修改為「注意巨大地震」，專家根據觀測數據提醒，地震發生後1週內，鄰近區域發生7.0級以上地震的概率約為100分之1，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。

對此，日本政府與地方政府也呼籲民眾，務必加強防災準備，檢查家具固定情況，並確保家庭成員安全。氣象廳族再次強調，隨著地震活動的頻繁，未來幾天內必須保持高度警惕，並根據政府及地方當局的指示，採取必要的防災措施，以應對可能出現的巨大地震風險。

「南海海槽地震」多年來被日本視為潛在的重大威脅，專家預測未來30年內，在這次地震的震央「九州日向灘」到靜岡縣駿河灣的海底板塊交界處，會有高達70％到80％的可能性，發生規模8到9的巨大地震。專家推估，若南海海槽真發生巨大地震，屆時可能掀起高達30公尺的巨大海嘯，導致23萬人喪生、超過209萬棟建築物將會受損或完全毀壞，成為不亞於311東日本大地震的國家級天災。

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