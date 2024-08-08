為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    注意巨大地震！日本氣象廳最新示警：1週內恐有規模7以上餘震

    氣象廳今日晚間召開專家會議後，將「南海海槽大地震臨時資訊」更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」。（圖擷取「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    氣象廳今日晚間召開專家會議後，將「南海海槽大地震臨時資訊」更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」。（圖擷取「TBS NEWS DIG Powered by JNN」YouTube）

    2024/08/08 20:59

    吳裕堯／核稿編輯

    相關新聞請見︰

    宮崎7.1強震！鹿兒島柏油路裂開、民宅倒塌畫面曝

    憂規模9以上強震 日本氣象廳首度發布「南海海槽大地震」資訊

    日本宮崎7.1地震！2機場緊急封閉跑道、旅客急跑到高處避難

    日本宮崎縣近海規模7.1強震、最大震度6弱 當局緊急發布海嘯警報

    〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣今（8）日下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，最大震度6弱，日本氣象廳也首度發布「南海海槽大地震臨時資訊」（南海トラフ地震臨時情報）。氣象廳今晚召開專家會議後，資訊更新成呼籲全日本國民「注意巨大地震」，預測未來1週恐會發生發生規模7到8的強烈餘震。

    綜合日媒報導，宮崎縣下午發生地震後，日本氣象廳在宮崎縣、鹿兒島縣及高知縣等地觀測到最高達50公分的海嘯。接著在當地時間下午5點（台灣時間下午4點），氣象廳首次發布「南海海槽地震臨時資訊」，當時的狀態為「調查中」，氣象廳指出，要先等名地震專家組成的研究小組開會，評估此次地震是否與南海海槽大地震存在關聯。

    報導指出，針對「南海海槽」的潛在威脅，日本氣象廳近年與多名地震專家組成的研究小組，一起詳細分析，從2017年11月起啟動「南海海槽地震情報系統」。當地時間晚間7點15分（台灣時間下午6點15分），氣象廳將資訊修改為「注意巨大地震」，專家根據觀測數據提醒，地震發生後1週內，鄰近區域發生7.0級以上地震的概率約為100分之1，未來發生巨大地震的可能性顯著增加。

    對此，日本政府與地方政府也呼籲民眾，務必加強防災準備，檢查家具固定情況，並確保家庭成員安全。氣象廳族再次強調，隨著地震活動的頻繁，未來幾天內必須保持高度警惕，並根據政府及地方當局的指示，採取必要的防災措施，以應對可能出現的巨大地震風險。

    「南海海槽地震」多年來被日本視為潛在的重大威脅，專家預測未來30年內，在這次地震的震央「九州日向灘」到靜岡縣駿河灣的海底板塊交界處，會有高達70％到80％的可能性，發生規模8到9的巨大地震。專家推估，若南海海槽真發生巨大地震，屆時可能掀起高達30公尺的巨大海嘯，導致23萬人喪生、超過209萬棟建築物將會受損或完全毀壞，成為不亞於311東日本大地震的國家級天災。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播