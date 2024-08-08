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    宮崎7.1強震！鹿兒島柏油路裂開、民宅倒塌畫面曝

    日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，鹿兒島大崎町民宅倒塌，更讓住戶一度受困。（圖擷取自@XMiSk9hG3WjIgoR 社群平台「X」）

    日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，鹿兒島大崎町民宅倒塌，更讓住戶一度受困。（圖擷取自@XMiSk9hG3WjIgoR 社群平台「X」）

    2024/08/08 19:46

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本宮崎縣今（8）日下午發生規模7.1地震，最大震度6弱，震央位在宮崎縣東邊海域的日向灘。日媒指出，氣象廳針對九州、四國沿海一帶發布海嘯警報，範圍包括鹿兒島縣多地；另外，在鹿兒島大崎町出現5強震度，當地柏油路多處出現裂縫，甚至還有棟2層樓高木民宅傾斜倒塌，住戶一度受困。

    綜合日媒報導，宮崎縣今天下午4點43分（台灣時間下午3點43分）發生規模7.1地震，不僅讓宮崎縣出現災情，隔壁的鹿兒島也傳出災情。震度5強的鹿兒島大崎町，在當地公所附近的一棟木造房屋幅傾斜，嚴重損毀，原本傳出1名男住戶受困2樓，事後他已平安自行脫困。

    報導指出，鹿兒島大崎町假宿附近道路裂開隆起、住宅圍牆倒塌，商家貨架上商品掉滿地。另外，大崎町田徑訓練場館內部在地震發生當下，有100多人正在訓練，包括國高中生以及從各地來此集訓的大學生，工作人員透露，原本大部分的人都在室內，地震發生後全員暫時到戶外草坪避難。

    一名男性工作人員還提到，地震發生時他人在戶外，「一開始有聽到聲音，還以為又是櫻島火山噴發，但之後搖晃變得越來越劇烈，我才意識到是發生地震，搖晃持續了好幾秒，幾乎讓人站不穩，後來才慢慢變成輕微的搖晃。」

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