為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

大爆棚！台南永康七靈萬應公誕辰 39棚布袋戲霸氣祝壽

民眾爭相搶拾布袋戲扮仙灑下的糖果及硬幣，祈求平安。（記者劉婉君攝）

民眾爭相搶拾布袋戲扮仙灑下的糖果及硬幣，祈求平安。（記者劉婉君攝）

2024/07/13 18:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區七靈萬應公廟緊鄰鹽洲里永欣公園，為了慶祝農曆6月12日七靈萬應公誕辰，信眾今（13）日合力邀請39棚布袋戲同場演出祝壽，數量之多，為當地首見，難得一見的盛況，吸引民眾前往觀賞。

七靈萬應公守護鹽行地區已久，主委鄭富仁說，往年七靈萬應公誕辰，信眾都會邀請布袋戲連演3天祝壽，每天戲棚只有1棚。今年信眾有感萬應公相當靈驗，一同發起聘請布袋戲表演，演出時間更延長為5天，獲得熱烈回響，總計首日就有39棚，後續每天則各有1棚。

布袋戲棚從七靈萬應公廟前的空地一個緊鄰一個架設，一旁新建案前及公園周邊，也搭了許多戲棚，下午2點30分開始就有不少人到觀賞扮仙，搶拾戲棚上灑下的錢及糖果，求取平安，有媽媽拿著塑膠棚、小朋友將安全帽反過來舉在頭上搶接，好不熱鬧。

永康區鹽洲里長毛三宝說，早期鹽行地區農民會挑祭品供奉七靈萬應公，祈求平安賜福、農作物豐收，2007年時，信眾倡議建廟，在鹽行天后宮媽祖及禹帝宮南海佛祖的協助下，向台糖價購現址建廟，廟宇硬體由樺融建設董事長黃益謨捐獻。

台南永康七靈萬應公誕辰，民眾準備豐盛供品祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，民眾準備豐盛供品祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
宜蘭傳藝園區「接班人好戲台」暑假持續上演 邀民眾相揪免費看表演
2024/06/25 17:49

宜蘭傳藝園區「接班人好戲台」暑假持續上演 邀民眾相揪免費看表演
【藝術文化】布袋戲搖滾音樂劇家事修理會社 幽默反思完美家庭定義
2024/07/05 05:30

【藝術文化】布袋戲搖滾音樂劇家事修理會社 幽默反思完美家庭定義

台灣大哥大運動家族選手闖奧運 蔡明忠：若奪冠每人10萬美元獎金
2024雲林電競派對7/27、28登場 銀髮電競好手將「飄移」
2024/06/17 14:21

2024雲林電競派對7/27、28登場 銀髮電競好手將「飄移」
金曲35》「布袋戲天后」西卿久違現身！ 讚特別貢獻獎劉清池：音樂注入台灣獨特生命力
2024/06/29 21:46

金曲35》「布袋戲天后」西卿久違現身！ 讚特別貢獻獎劉清池：音樂注入台灣獨特生命力
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播