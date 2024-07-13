大爆棚！台南永康七靈萬應公誕辰 39棚布袋戲霸氣祝壽

民眾爭相搶拾布袋戲扮仙灑下的糖果及硬幣，祈求平安。（記者劉婉君攝）

2024/07/13 18:03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市永康區七靈萬應公廟緊鄰鹽洲里永欣公園，為了慶祝農曆6月12日七靈萬應公誕辰，信眾今（13）日合力邀請39棚布袋戲同場演出祝壽，數量之多，為當地首見，難得一見的盛況，吸引民眾前往觀賞。

七靈萬應公守護鹽行地區已久，主委鄭富仁說，往年七靈萬應公誕辰，信眾都會邀請布袋戲連演3天祝壽，每天戲棚只有1棚。今年信眾有感萬應公相當靈驗，一同發起聘請布袋戲表演，演出時間更延長為5天，獲得熱烈回響，總計首日就有39棚，後續每天則各有1棚。

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布袋戲棚從七靈萬應公廟前的空地一個緊鄰一個架設，一旁新建案前及公園周邊，也搭了許多戲棚，下午2點30分開始就有不少人到觀賞扮仙，搶拾戲棚上灑下的錢及糖果，求取平安，有媽媽拿著塑膠棚、小朋友將安全帽反過來舉在頭上搶接，好不熱鬧。

永康區鹽洲里長毛三宝說，早期鹽行地區農民會挑祭品供奉七靈萬應公，祈求平安賜福、農作物豐收，2007年時，信眾倡議建廟，在鹽行天后宮媽祖及禹帝宮南海佛祖的協助下，向台糖價購現址建廟，廟宇硬體由樺融建設董事長黃益謨捐獻。

台南永康七靈萬應公誕辰，民眾準備豐盛供品祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

台南永康七靈萬應公誕辰，信眾合力聘請39棚布袋戲演出祝壽。（記者劉婉君攝）

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