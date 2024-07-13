響應新北愛小孩計畫 饗食天堂宴請近百名弱勢親子

饗食天堂響應社會局計畫，宴請近百名弱勢親子與育幼院老師用餐。（新北市社會局提供）

2024/07/13 16:32

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市府社會局推出「新北愛小孩計畫」，知名餐廳「饗食天堂」在市議員江怡臻媒合下響應計畫，邀請家扶基金會、大同育幼院師生以及寄養家庭兒少與家長近100人，在板橋店免費用餐，體驗手作甜點體驗。社會局副局長吳淑芳說，感謝議員與企業用實際行動給予新北弱勢家庭支持及兒少關懷，讓社會變得更加美好、溫暖。

吳淑芳說，身為家長，最快樂的事就是看見孩子們雀躍開心的神情和飽餐後滿足的模樣，感謝饗食天堂的善心，更感謝寄養家庭父母的辛勞與付出，把孩子視如己出，讓失依兒少有個安穩的避風港，社會局將持續建構更綿密的社福照顧網絡。

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江怡臻身為2個孩子的母親，她感性地說，見到響食天堂幫孩子圓夢，覺得非常感動，她會持續在議員崗位上積極爭取社會福利政策，也會持續促成民間友人和企業一同響應支持各項社福計畫。

家扶基金會主任林夢萍說，美食就是最好的紓壓，感謝企業愛心，不僅讓孩子難得享用大餐，也讓照顧者獲得更多正向能量；家扶的小朋友小希、小詩一直非常期待到饗食天堂用餐，還用心打扮出席，留下難忘暑假回憶。

一位照顧身障兒的母親則說，非常感謝這次活動，讓孩子渡過溫馨快樂的一天，看到孩子開心，家長們都感到滿足。

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