為石碇兒少伸出援手 蓮新獅子會「拋磚引玉」辦火鍋同樂會

送暖偏鄉兒少，蓮新獅子會邀請石碇小衛星師生及家長團聚吃火鍋。（新北市社會局提供）

2024/07/08 15:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕為偏鄉兒少伸出援手，石碇區公所與新北市蓮新獅子會在新北市深坑區火鍋店舉辦同樂會，邀請「石碇小衛星：偏鄉兒少家庭的優勢教養」計畫的青少年與家長共51人吃火鍋，期待藉由拋磚引玉，為偏鄉兒少帶來更多挹注。

新北市社會局長李美珍表示，新北市6年前推動「小衛星計畫」課後照顧弱勢兒少，迄今據點遍布29區共176處，陪伴近8千位國小國中生。小衛星平時提供弱勢家庭子女課後輔導與照顧，一旦家庭發生狀況，可立即掌握，預防兒少落入風險，感謝民間協會、團體、非營利組織投入，共同用愛與關懷守護弱勢兒少。

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「石碇小衛星：偏鄉兒少家庭的優勢教養」計畫，讓無暇照顧課後兒童的家庭，有一個安心的地方，台灣愛鄰社區服務協會表示，每週二至週四下午4點至晚上8點在石碇區綜合大樓提供兒少完成作業、吃晚餐，透過老師與志工的陪伴，提供課業輔導、培養品德與家鄉的歸屬感，讓在外工作的家長安心。

新北市蓮新獅子會長林玉玲說，兒少是社會未來的希望，期許透過「獅子的力量」，帶給大家滿滿的溫暖。未來會持續關懷孩童，結合資源、物資，希望集眾獅子之力散播愛。

石碇區長劉彥伯表示，期盼藉由蓮新獅子會拋磚引玉，有更多公私協力機會，為兒少健康發展帶來更多的溫暖，做最有力的後盾。也呼籲所有兒少及家庭，安排有幫助的日常生活，遠離毒品與不良行為的環境。

蓮新獅子會林玉玲會長（右1）遞送餐點給兒少，希望他們好好吃飽，暑假有個開心的開始。（新北市社會局提供）

蓮新獅子會林玉玲會長（右）、石碇區長劉彥伯（左）為兒少上菜送關愛。（新北市社會局提供）

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