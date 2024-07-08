為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

為石碇兒少伸出援手 蓮新獅子會「拋磚引玉」辦火鍋同樂會

送暖偏鄉兒少，蓮新獅子會邀請石碇小衛星師生及家長團聚吃火鍋。（新北市社會局提供）

送暖偏鄉兒少，蓮新獅子會邀請石碇小衛星師生及家長團聚吃火鍋。（新北市社會局提供）

2024/07/08 15:06

〔記者陳奕劭／新北報導〕為偏鄉兒少伸出援手，石碇區公所與新北市蓮新獅子會在新北市深坑區火鍋店舉辦同樂會，邀請「石碇小衛星：偏鄉兒少家庭的優勢教養」計畫的青少年與家長共51人吃火鍋，期待藉由拋磚引玉，為偏鄉兒少帶來更多挹注。

新北市社會局長李美珍表示，新北市6年前推動「小衛星計畫」課後照顧弱勢兒少，迄今據點遍布29區共176處，陪伴近8千位國小國中生。小衛星平時提供弱勢家庭子女課後輔導與照顧，一旦家庭發生狀況，可立即掌握，預防兒少落入風險，感謝民間協會、團體、非營利組織投入，共同用愛與關懷守護弱勢兒少。

「石碇小衛星：偏鄉兒少家庭的優勢教養」計畫，讓無暇照顧課後兒童的家庭，有一個安心的地方，台灣愛鄰社區服務協會表示，每週二至週四下午4點至晚上8點在石碇區綜合大樓提供兒少完成作業、吃晚餐，透過老師與志工的陪伴，提供課業輔導、培養品德與家鄉的歸屬感，讓在外工作的家長安心。

新北市蓮新獅子會長林玉玲說，兒少是社會未來的希望，期許透過「獅子的力量」，帶給大家滿滿的溫暖。未來會持續關懷孩童，結合資源、物資，希望集眾獅子之力散播愛。

石碇區長劉彥伯表示，期盼藉由蓮新獅子會拋磚引玉，有更多公私協力機會，為兒少健康發展帶來更多的溫暖，做最有力的後盾。也呼籲所有兒少及家庭，安排有幫助的日常生活，遠離毒品與不良行為的環境。

蓮新獅子會林玉玲會長（右1）遞送餐點給兒少，希望他們好好吃飽，暑假有個開心的開始。（新北市社會局提供）

蓮新獅子會林玉玲會長（右1）遞送餐點給兒少，希望他們好好吃飽，暑假有個開心的開始。（新北市社會局提供）

蓮新獅子會林玉玲會長（右）、石碇區長劉彥伯（左）為兒少上菜送關愛。（新北市社會局提供）

蓮新獅子會林玉玲會長（右）、石碇區長劉彥伯（左）為兒少上菜送關愛。（新北市社會局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播