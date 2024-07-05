暖心火鍋店老闆 這時段專為家扶孩子服務

火鍋世家老闆鄭加成（後排左三）長期關心家扶親子，除招待到店裡享用火鍋，也召集好友捐贈不同禮品物資，讓孩子收穫滿滿回家。（記者黃淑莉攝）

2024/07/05 17:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕37歲鄭加成大學打工4年存到第一桶金，畢業後即創業，現為6家店老闆，創業後與雲林家扶結緣，加上自己很愛孩子，連續3年招待家扶學童到自家店吃火鍋，且該時段只獨家招待家扶孩子，還揪來親朋好友贊助禮物，加碼鼓勵有特殊才藝、考試90分以上學子，昨天80個家扶學童與家人吃得暖心又開心。

火鍋世家斗六店負責人鄭加成大學讀虎科大，4年打工在畢業時存了第一桶金，他選擇留在虎尾創業，10多年來努力打拚，現有6家店，在虎尾創業參與虎尾魅力商圈社區活動，與雲林家扶中心結緣，鄭加成3年來辦理5場火鍋饗宴，招待家扶學童親子到店內享用火鍋。

請繼續往下閱讀...

就讀國小4年級的林小妹開心說，第一次在這麼高級的火鍋店內吃飯，食材很多不知要從哪裡下手，吃得好開心，很感謝大家。

雲林家扶社工胡雁凜表示，雲林家扶近1000戶的扶助家庭中，約有53%因家庭經濟及環境偏遠沒吃過日式精緻火鍋，顯示弱勢家庭不僅因為經濟因素少了多生活的體驗更看見機會的不足，透過這樣的機會，不僅慰勞家扶親子享受美食，更提升生活經驗與視野，讓親子們感受到社會的關愛。

家扶中心主任廖志文指出，很感謝鄭加成老闆特別獨家招待家扶學童，及各界善心人士慷慨解囊贊助各項禮品，這不僅是一噸美食饗宴，更給孩子們滿滿肯定與鼓勵，也為他們帶來希望與力量。

雲林家扶學童現場表演朗讀，感謝火鍋世家老闆鄭加成的愛心。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法