為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

暖心火鍋店老闆 這時段專為家扶孩子服務

火鍋世家老闆鄭加成（後排左三）長期關心家扶親子，除招待到店裡享用火鍋，也召集好友捐贈不同禮品物資，讓孩子收穫滿滿回家。（記者黃淑莉攝）

火鍋世家老闆鄭加成（後排左三）長期關心家扶親子，除招待到店裡享用火鍋，也召集好友捐贈不同禮品物資，讓孩子收穫滿滿回家。（記者黃淑莉攝）

2024/07/05 17:29

〔記者黃淑莉／雲林報導〕37歲鄭加成大學打工4年存到第一桶金，畢業後即創業，現為6家店老闆，創業後與雲林家扶結緣，加上自己很愛孩子，連續3年招待家扶學童到自家店吃火鍋，且該時段只獨家招待家扶孩子，還揪來親朋好友贊助禮物，加碼鼓勵有特殊才藝、考試90分以上學子，昨天80個家扶學童與家人吃得暖心又開心。

火鍋世家斗六店負責人鄭加成大學讀虎科大，4年打工在畢業時存了第一桶金，他選擇留在虎尾創業，10多年來努力打拚，現有6家店，在虎尾創業參與虎尾魅力商圈社區活動，與雲林家扶中心結緣，鄭加成3年來辦理5場火鍋饗宴，招待家扶學童親子到店內享用火鍋。

就讀國小4年級的林小妹開心說，第一次在這麼高級的火鍋店內吃飯，食材很多不知要從哪裡下手，吃得好開心，很感謝大家。

雲林家扶社工胡雁凜表示，雲林家扶近1000戶的扶助家庭中，約有53%因家庭經濟及環境偏遠沒吃過日式精緻火鍋，顯示弱勢家庭不僅因為經濟因素少了多生活的體驗更看見機會的不足，透過這樣的機會，不僅慰勞家扶親子享受美食，更提升生活經驗與視野，讓親子們感受到社會的關愛。

家扶中心主任廖志文指出，很感謝鄭加成老闆特別獨家招待家扶學童，及各界善心人士慷慨解囊贊助各項禮品，這不僅是一噸美食饗宴，更給孩子們滿滿肯定與鼓勵，也為他們帶來希望與力量。

雲林家扶學童現場表演朗讀，感謝火鍋世家老闆鄭加成的愛心。（記者黃淑莉攝）

雲林家扶學童現場表演朗讀，感謝火鍋世家老闆鄭加成的愛心。（記者黃淑莉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
金門家扶園遊會愛心大集合 嘉惠200受助家庭
2023/12/03 20:10

金門家扶園遊會愛心大集合 嘉惠200受助家庭
虎尾鎮公所舉辦「小虎子夏令營」 30位家扶孩子免費參與
2024/07/01 14:06

虎尾鎮公所舉辦「小虎子夏令營」 30位家扶孩子免費參與

全台最大房仲集團 店數突破1800店
40餘企業與善心者集資近10萬元、白米 捐助南市北家扶弱勢生
2024/07/05 15:15

40餘企業與善心者集資近10萬元、白米 捐助南市北家扶弱勢生
參與華航體驗營 家扶學童築機師夢
2023/08/25 05:30

參與華航體驗營 家扶學童築機師夢

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播