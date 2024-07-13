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帶毛小孩逛旗山 旗山遊記寵物野餐派對7/20、21登場

旗山糖廠社區發展協會去年於園區舉辦活動，吸引大批民眾參訪。（都發局提供）

旗山糖廠社區發展協會去年於園區舉辦活動，吸引大批民眾參訪。（都發局提供）

2024/07/13 09:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗山糖廠社區發展協會將於7月2日、7月21日，在旗山糖廠舉辦「旗山遊記寵物野餐派對」，盼透過活動推廣旗山糖業文化及展示糖業空間活化後的成果，也藉由寵物派對讓更多民眾認識旗山糖業文化故事，邀請家中有毛小孩與喜歡毛小孩的市民朋友，一起來旗山共享愉快的假日時光。

旗糖發展協會理事長曾渝媗表示，兩天節目包括特色文創市集、街頭藝人表演、寵物專屬攤位、社區推動的香蕉全利用系列手作體驗、旗山糖業特色手作體驗，也邀在地文創業者展示與銷售各式手工藝品；活動期間在現場打卡，即送寵物限定禮物，數量有限，送完為止。

曾渝媗說明，今年協會參加農業部舉辦的「第三屆金牌農村競賽」，經過一年多初審、設展到現地審查，從參賽的全國974個農村社區中獲得銀牌佳績，感謝各界支持和協力，協會也會持續秉持農村永續發展的理念，推動農業與社區的融合，提升社區居民生活品質，打造宜居的社區環境。

都發局長吳文彥指出，感謝旗山糖廠社區發展協會選定旗糖農創園區舉辦活動，也期待毛小孩的活力與旗山糖廠悠遠的歷史，激盪出充滿歡樂與文化氣息的周末，帶給來到園區的民眾一個難忘的東高雄之旅回憶。

活動消息可關注高市旗山區糖廠社區發展協會官方資訊平台或上旗糖農創園區粉絲專頁查詢。

旗山遊記寵物野餐派對7/20、7/21登場。（高市府提供）

旗山遊記寵物野餐派對7/20、7/21登場。（高市府提供）

手作古早味甜點膨糖（椪糖）。（記者王榮祥翻攝）

手作古早味甜點膨糖（椪糖）。（記者王榮祥翻攝）

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