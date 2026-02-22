收假日！ 西部北上中午前快出門 避國道4處地雷路段

中部區域路況預報。（圖為高公局提供）

春節連假迎來收假日，交通部高公局指出，今日上午國道計有4處易壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人儘量於上午9時前出發，節省寶貴時間。

高公局指出，昨日全日交通量為127.3百萬車公里，為年平均平日（93百萬車公里）之1.4倍，國5交通量為3.3百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.3倍。

此外，昨日路況除國1北向新竹湖口及國3北向茄苳寶山於22時紓解、國5北向宜蘭至坪林路段於24時逐漸紓解外，其餘路段於20時後大致順暢。

針對今日路況，高公局指出，今日0至5時平均交通量為8.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）之2.2倍；預估今日交通量為96百萬車公里，上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢等路段。

高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12.0百萬車公里，今日相關疏導措施包括：單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶，未繫安全帶事故致死率是已繫者的3.6倍，駕駛及前後座乘客務必全體正確配戴，且駕駛應手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

北部區域路況預報。（圖為高公局提供）

南部區域路況預報。（圖為高公局提供）

春節連假國道交通疏導措施。（圖為高公局提供）

高公局提醒，開車時需繫妥安全帶，未繫安全帶事故致死率是已繫者的3.6倍，駕駛及前後座乘客務必全體正確配戴。（圖為高公局提供）

