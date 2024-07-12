雙連埤國家級濕地竟有「恐龍脈」！守護神「暴龍」曝光

根據衛星空照圖，位在宜蘭雙連埤右側湖泊的茂密林相，猶如一隻「暴龍」，通往雙連埤的彎曲道路更像極龍背，令人十分驚豔。（圖擷取自Google地球）

2024/07/12 18:48

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉雙連埤是一座千年天然湖泊，堪稱台灣水生植物天堂，2007年被列為國家級重要濕地，由國家公園署委託宜蘭縣政府代管，地方還成立永續發展協會，與荒野保護協會等單位共同守護。有學者讚譽，「雙連埤是多麼的得天獨厚」，貼出衛星空照圖直指有「恐龍脈」守護，位於右側湖泊的茂密林相，確實猶如一隻暴龍，山下通往雙連埤的彎曲道路更像極龍背，令人十分驚豔。

位於宜蘭員山湖西村的雙連埤，海拔高度約470公尺，是台灣少數低海拔濕地，更有全世界少見的天然大型「浮島」，在縣府與環團努力下，被劃為野生動物保護區及國家級重要濕地，同時受到野保法與濕地法的保護。

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有學者赴國家公園署，討論雙連埤濕地的保育利用計畫，提出可以思考與黃碳碳匯結合，運用ESG概念推廣濕地標章，並貼出衛星空照圖，讚譽「大家有沒有看到，雙連埤是多麼的得天獨厚，居然有個這麼具體實相的恐龍脈守護，這比中國傳統的龍脈酷多了，難怪包括荒野保護協會等那麼多人要努力守護它，誰要敢破壞雙連埤，肯定是跟老天過不去！」

公開貼文近日被轉傳，宜蘭縣民一見「恐龍脈」衛星照嘖嘖稱奇，直指超級像，茂密林相加上蜿蜒道路形成的背脊，猶如一隻暴龍，話題性十足。縣府獲知也說，「恐龍脈」一說提高雙連埤能見度，期望喚醒民眾對濕地保育的重視，一起守護當地珍稀動植物及自然生態。

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