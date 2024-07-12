為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

雙連埤國家級濕地竟有「恐龍脈」！守護神「暴龍」曝光

根據衛星空照圖，位在宜蘭雙連埤右側湖泊的茂密林相，猶如一隻「暴龍」，通往雙連埤的彎曲道路更像極龍背，令人十分驚豔。（圖擷取自Google地球）

根據衛星空照圖，位在宜蘭雙連埤右側湖泊的茂密林相，猶如一隻「暴龍」，通往雙連埤的彎曲道路更像極龍背，令人十分驚豔。（圖擷取自Google地球）

2024/07/12 18:48

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉雙連埤是一座千年天然湖泊，堪稱台灣水生植物天堂，2007年被列為國家級重要濕地，由國家公園署委託宜蘭縣政府代管，地方還成立永續發展協會，與荒野保護協會等單位共同守護。有學者讚譽，「雙連埤是多麼的得天獨厚」，貼出衛星空照圖直指有「恐龍脈」守護，位於右側湖泊的茂密林相，確實猶如一隻暴龍，山下通往雙連埤的彎曲道路更像極龍背，令人十分驚豔。

位於宜蘭員山湖西村的雙連埤，海拔高度約470公尺，是台灣少數低海拔濕地，更有全世界少見的天然大型「浮島」，在縣府與環團努力下，被劃為野生動物保護區及國家級重要濕地，同時受到野保法與濕地法的保護。

有學者赴國家公園署，討論雙連埤濕地的保育利用計畫，提出可以思考與黃碳碳匯結合，運用ESG概念推廣濕地標章，並貼出衛星空照圖，讚譽「大家有沒有看到，雙連埤是多麼的得天獨厚，居然有個這麼具體實相的恐龍脈守護，這比中國傳統的龍脈酷多了，難怪包括荒野保護協會等那麼多人要努力守護它，誰要敢破壞雙連埤，肯定是跟老天過不去！」

公開貼文近日被轉傳，宜蘭縣民一見「恐龍脈」衛星照嘖嘖稱奇，直指超級像，茂密林相加上蜿蜒道路形成的背脊，猶如一隻暴龍，話題性十足。縣府獲知也說，「恐龍脈」一說提高雙連埤能見度，期望喚醒民眾對濕地保育的重視，一起守護當地珍稀動植物及自然生態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
全球唯二奇景！ 宜蘭小浮島被梅姬颱風吹動了
2016/10/28 16:25

全球唯二奇景！ 宜蘭小浮島被梅姬颱風吹動了
水生植物天堂！雙連埤遭外來種入侵 百坪秘境成最後堡壘
2021/03/04 18:50

水生植物天堂！雙連埤遭外來種入侵 百坪秘境成最後堡壘

科技移民潮 這家建案風格獨特 成自住首選
來去燈塔住一晚！高美燈塔旅宿園區試營運 內裝房價曝光
2024/04/12 13:30

來去燈塔住一晚！高美燈塔旅宿園區試營運 內裝房價曝光
雙連埤外來種危害生態 宜蘭縣府：每3個月監測、清除1次
2021/03/08 18:32

雙連埤外來種危害生態 宜蘭縣府：每3個月監測、清除1次

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
長滿水藻！台東湧泉運動公園泳池 慘淪「放生池」
2024/06/01 19:48

長滿水藻！台東湧泉運動公園泳池 慘淪「放生池」
緊鄰四草綠色隧道蓋飯店 「台版亞馬遜河」美景恐消逝
2024/05/21 15:03

緊鄰四草綠色隧道蓋飯店 「台版亞馬遜河」美景恐消逝
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播