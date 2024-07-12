讓林木生生不息！ 林業署攜手興大催生「樹木繁殖寶典」

林業署攜手興大催生「樹木繁殖寶典」。（圖：興大提供）

2024/07/12 17:02

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為提升國內林木種子保存與育苗技術，林業及自然保育署台中分署與中興大學，費時3年整理，今天發表「台灣木本植物繁殖理論與應用」，收錄林業署林試所費時20年採集及成功選種發芽育種的247種樹木的育種知識，盼藉催生「樹木繁殖寶典」，傳承森友推廣林木生生不息，維護台灣生物多樣性。

林業保育署台中分署指出，為延續全國優秀林木基因，自1977年即建置種子庫貯藏優良樹木種子，至今已是設備完善的「林木種子貯藏中心」，累計貯藏各地區分署採集而來的14種針葉樹、110種闊葉樹及7種草本植物種子，因應造林單位的育苗需求，以及提供學術研究單位使用。

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分署表示，因肩負森林保種重任之外，對於保種的教育更是責無旁貸，邀集中興大學退休教授許博行及教授劉瓊霦、林業試驗所博士簡慶德和陳舜英等，將畢生研究的智慧與經驗收錄其中，並蒐集全台各地的珍貴種子照片，歷經3年完成上、下兩冊書籍，收錄全台247種木本植物包含狗花椒、台灣野梨、台灣梭羅木等35種稀有植物，傳承種子保存及培育技術的知識。

簡慶德指出，隨著氣候變遷，植樹更相形重要，台灣有多元樹木資源，20多年前他就開始投入收集樹木採種及育種，採種工程浩大，像針葉樹多長得高大，像台灣杉常見50公尺高，種子多長在最頂端，約20餘層樓高的衫木，往往要出動爬樹專家幫忙採集。

簡慶德說，採到樹種後，不少種子極難發芽，像台灣紅頭杉休眠期長，他參考國外文獻研究後，利用暖溫結合低溫法處理後，打破種子的休眠期，培育種子9—10月後終成功發芽。

考量傳承經驗，眾人將20多年來保種的「台灣經驗」整理出理論出書，盼能傳承經驗給森友，讓大家都能種出好樹。

中興大學森林系特聘教授王升陽指出，台灣樹木約有逾千種，常見樹種就有7-800種，已往少見針對完整盤點樹種及繁殖法，出書紀錄採集種子貯藏、發芽及育苗管理等知識及繁殖經驗，有助學術研究及推動育林教育。

林業署攜手興大催生「樹木繁殖寶典」。（圖：興大提供）

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