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2024北投割稻趣體驗 600民眾搶當一日農夫

推廣台北好米與水稻特色文化，北市產業發展局與北投區農會合辦「2024北投割稻趣體驗活動」，今（12日）於關渡平原登場。（北市產發局提供）

推廣台北好米與水稻特色文化，北市產業發展局與北投區農會合辦「2024北投割稻趣體驗活動」，今（12日）於關渡平原登場。（北市產發局提供）

2024/07/12 15:39

〔記者甘孟霖／台北報導〕推廣台北好米與水稻特色文化，北市產業發展局與北投區農會合辦「2024北投割稻趣體驗活動」，今（12日）於關渡平原登場，活動安排祭天儀式開場，由副市長林奕華擔任主祭，在公正橋福德宮前為農民祈求風調雨順。產發局表示，今年共辦理5梯次水稻活動，共約600民眾參與，捲起褲管擔任一日農夫，現場除傳統割稻、脫穀及碾米等產地農活體驗，還有水稻船DIY及恐龍造型米食糕仔DIY體驗。

林奕華表示，關渡平原是台北市最大片水稻田，擁有超過百年水稻種植歷史，還有許多水生作物，如蓮藕、筊白筍及豐富的生態，即日起至8月4日在關渡平原稻田以「龍稻北投」為主題，打造4座巨大可愛稻草龍地景藝術作品，萌樣伴隨入夏後稻穗隨風搖曳的黃金稻浪，還可眺望大屯山、七星山及紗帽山，是難得一見的田園風景。

產發局補充，關渡平原稻作以稻稈、稻草繩編織等素材製成稻田裝置藝術，讓稻草重獲新生，稻草恐龍以動感姿態站立在大屯山腳下守護關渡田園，為恬靜的農園增添幾分活潑氣息，歡迎市民到飄著稻香的田間走走、拍照留念，用行動支持關渡稻米產業，收藏夏日金黃稻香記憶。

推廣台北好米與水稻特色文化，北市產業發展局與北投區農會合辦「2024北投割稻趣體驗活動」，今（12日）於關渡平原登場。（北市產發局提供）

推廣台北好米與水稻特色文化，北市產業發展局與北投區農會合辦「2024北投割稻趣體驗活動」，今（12日）於關渡平原登場。（北市產發局提供）

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