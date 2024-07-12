第2屆台中鍋烤節7/15登場 參賽店家爆增至近600家

第2屆台中鍋烤節登場，盧秀燕到參賽店家攤位促銷。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/12 14:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第2屆台中鍋烤節開鍋了！為期一個月的活動將於本月15日熱鬧登場，最受矚目的十大火鍋及十大燒烤及店家票選，今年參加店家爆增百家至580家以上，為期一個月天天可投票，市府將抽出300組的萬元鍋烤抵用券及一部汽車，希望延續去年鍋烤節熱度，再創商機。

不過去年入榜十大火鍋及十大燒烤店家（品牌組、巷弄組），今年則無法再參加民眾票選，包括火鍋品牌組榜首「海底撈中友店」、巷弄組榜首「清真恩德元餃子」及燒烤品牌組榜首屋馬崇德店、巷弄組榜首的激旨燒鳥等20家餐廳，民眾都無法在十大票選找到，市府表示，這20家會轉至另新增獎項「金饗獎」讓民眾票選，讓不少店家及消費者大呼可惜及不平。

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市長盧秀燕解釋，為振興大家的經濟，希望所有店家有出頭機會，因此把機會讓給別人，去年他們入榜已經爆紅出名到現在，證明在台中鍋烤是NO.1，生意翻倍甚至數倍，今年雖不能參加票選，市府仍會持續行銷，她也強調新入榜的榜首店家，她有時間也會盡量像去年一樣去貼榜。

盧秀燕說，台中市三步一家火鍋店、五步一家燒烤店，去年首屆鍋烤節促進店家業績增3成，她還邀來多名議員組成應援團及今年爆紅獲網友按1萬多個讚的東海四姊來當神秘嘉賓；經發局長張峯源也說，台中鍋烤業者經估算去年（112年）家數約1400家、營業額約189億元，希望今年目標200億。

今年十大火鍋燒烤店家票選同樣以火鍋及燒烤兩大類，再分為「品牌」及「巷弄美食」，合計共4組，民眾每組每天可投3至5票，市府將分批抽出300組萬元鍋烤券，投越多中獎機會多更多，經發局為鼓勵店家衝刺拉票，將在票選活動中段發布「領鮮獎」，為下半場比賽加溫；另今年也有「就是愛鍋烤徵件競賽」總獎金高達30萬元，鼓勵店家製作影片參賽，民眾以影片、歌曲或表演等方式秀出鍋烤創意。

參賽鍋烤店家今年為了拉票，紛紛祭出優惠，包括屋馬餐飲集團旗下3品牌扣除去年榜首2家店，今年仍有6家參賽，有轉轉樂及打卡票選折扣優惠；這一鍋餐飲集團則推出氣溫愈高、折扣愈高來吸客；激旨燒鳥也有打卡小禮物等活動。（15:22更新）

第2屆台中鍋烤節登場，今年有超過580家鍋烤業者參加。（記者蔡淑媛攝）

去年燒烤巷弄組榜首激旨燒鳥，因為去年入榜，只能參加參加金饗獎，今年無法再參加十大票選，仍推出優惠活動。（記者蔡淑媛攝）

這一鍋餐飲集團推出優惠參賽拉票。（記者蔡淑媛攝）

包括屋馬餐飲集團旗下3品牌扣除去年榜首2家店，今年仍有6家參賽，積極拉票。（記者蔡淑媛攝）

第2屆台中鍋烤節登場，今年有超過580家鍋烤業者參加。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕推銷台中鍋烤節，邀來朱元宏、陳政顯、吳瓊華等多名議員組成應援團。（記者蔡淑媛攝）

盧秀燕推銷台中鍋烤節，邀來今年爆紅獲網友按1萬多個讚的東海四姊來當神秘嘉賓。（記者蔡淑媛攝）

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