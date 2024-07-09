連日高溫熱爆 中市逆向操作推「鍋烤節」振興經濟

台中連飆36度高溫，中市府15日起逆勢推「鍋烤節」振興經濟。（圖由市府提供）

2024/07/09 16:51

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中近來熱爆，連日午後均飆逾36度高溫，台中市長盧秀燕今在市政會議宣布，台中自7月15日起到8月15日續推第2屆「台中鍋烤節」，她說，活動去年首屆舉辦，至少幫台中鍋烤業者帶動3成業績成長，民眾也敲碗續辦，打響「鍋烤城市」名號，今年再推出，邀民眾來台中吃鍋烤，參加投票還能抽萬元券吃大餐。

盧秀燕說，火鍋及燒烤是台中特色餐飲，台中人幾乎1年365天都在吃鍋烤，去年首度舉辦「台中鍋烤節」，更列入台中市年度3大振興經濟方案，包括物調券、台中鍋烤節以及年底的台中購物節。

請繼續往下閱讀...

她說，去年「台中鍋烤節」首度舉辦就獲得熱烈響應，吸引489店家報名參與，更有443萬人次參與投票，更帶動火鍋、燒烤業者業績上漲至少3成，使「三步一火鍋、五步一燒烤」的台中市，一舉打響「鍋烤之都」城市品牌。

盧秀燕指出，民眾只要來台中吃鍋烤並參與網路票選最愛的鍋烤店家，活動最後將選出300位參與票選的民眾，每位可獲得1萬元鍋烤抵用券，誠摯邀請民眾來台中享受鍋烤美食，抽萬元券。

盧秀燕另指出，今年台中鍋烤節也廣邀民眾祭行銷創意點子，民眾不限形式秀出創意，決賽前3名可分別獲得獎金10萬元、5萬元及3萬元，另有佳作12組獎金1萬元，徵件報名到明日截止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法