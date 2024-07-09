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台中逆向操作炎夏辦鍋烤節 議員：勿淪「順便」參加抽獎

台中市政逆向操作，在炎熱夏日7月15日起到8月15日舉辦「台中鍋烤節」。（台中市政府提供）

台中市政逆向操作，在炎熱夏日7月15日起到8月15日舉辦「台中鍋烤節」。（台中市政府提供）

2024/07/09 18:59

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「台中鍋烤節」15日起到8月15日舉辦，市議員謝家宜指出，市府應設法讓鍋烤節與在地觀光連結，才能發揮振興在地經濟效益，而非吃鍋烤就能抽獎，讓活動淪吃鍋烤「順便」抽獎；議員楊典忠及邱愛珊指出，去年參與店家集中在原市區，而且多是連鎖品牌，盼市府多宣傳鼓勵原縣區店家參與，議員黃馨慧也建議廣納在地鍋烤業參與度。台中經發局回應，已多方拜訪鼓勵各區店家共襄盛舉。

台中市長盧秀燕說，民眾來台中參加鍋烤節吃美食，網路票選最愛的鍋烤店家，將選出300人，每人可獲得1萬元鍋烤抵用券。她說，鍋烤節是台中三大振興經濟方案之一。

台中天氣熱爆，邱愛珊肯定市府「逆向操作」辦鍋烤節，刺激消費。不過，包括邱愛珊、楊典忠及謝家宜均指出，去年首屆，參與店家很多是連鎖品牌店家，在地特色小店卻未必參加，甚至參與店家集中在原市區。

楊典忠指出，去年首屆舉辦，神岡區、外埔區、石岡區、大安區卻沒有店家報名，清水、沙鹿、梧棲區參與的多屬連鎖店家，在地特色火鍋店、燒烤店都看不見，質疑違背振興經濟目的。邱愛珊也說，后里及豐原區也少有店家參與，是否宣傳不足，讓店家不得而知，且參與店家多集中原市區，地方民眾屢反映還要跑到外區吃鍋烤才能抽獎，十分不便。

黃馨慧說，市府想打造「鍋烤之都」的城市品牌，藉以活絡地方消費商機、力拚慶典經濟，值得支持與鼓勵，她也建議第二屆能納入更多在地火鍋燒烤品牌業者，甚至吸引外縣市業者進駐台中，讓鍋烤文化在地扎根發亮。

謝家宜則指出，市府應設法將鍋烤節與在地觀光連結，設計觀光配套，才能達到連動振興經濟效益，而非吃鍋烤就能抽獎，恐讓活動淪本來就要吃鍋烤的民眾「順便」參加抽獎，根本不是刺激型消費。

經發局說，今年透過拜訪及電訪鼓勵各區鍋烤店家共襄盛舉，截至目前已破500家，報名到14日截止，參與家數還會再增加。

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