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第2屆台中鍋烤節7/15登場 去年榜首竟不能參加十大票選

今年台中鍋烤節將於7月15日登場及票選，業者將推出優惠吸客及拉票。（記者蔡淑媛攝）

今年台中鍋烤節將於7月15日登場及票選，業者將推出優惠吸客及拉票。（記者蔡淑媛攝）

2024/07/09 18:11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第2屆台中鍋烤節將於本月15日登場，去年首屆票選有約500家火鍋及燒烤業者參加，邀請民眾票選十大火鍋及十大燒烤店家，但去年火鍋、燒烤的品牌組、巷弄組首獎，卻不能參加今年十大票選，只能參加新設獎項「金饗獎」，讓早就摩拳擦掌、準備已久的首獎店家相當扼腕，吶喊「我才得過1次首獎啊！」

去年鍋烤節吸引民眾參與投票數高達443萬票，帶動火鍋、燒烤業者業績上漲，今年業者期待不已，去年燒烤巷弄美食組首獎「激旨燒鳥」獲得7萬9834票，票數是其他首獎的2、3倍，盛旨國際餐飲集團執行長曾建榮說，原本市府說法是2次奪冠後才不能參賽，今年卻以去年奪冠今年可能蟬連為由，希望多給其他業者機會，宣佈一次首獎者就不能再參加十大票選，感到驚愕，原本計畫組成拉票團路口拜票，如同大選炒熱氣氛，但仍會全力以赴，也會推出優惠，搶攻金饗獎及站家影片獎。

「築間」餐飲集團公關長高林禎則說，期待本屆鍋烤節開跑，去年活動的確帶來業績及來客量，今年也會推出優惠活動搶客及攻榜。

另針對鍋烤節票選活動，由於APP必須實名制、註冊及登錄繁鎖，也讓消費著詬病不已，不少店家鼓勵民眾票選及抽獎，常因系統票選操作困難，希望在本屆活動也能改善。

激旨燒鳥是去年燒烤巷弄美食組首獎，獲得7萬9834票。（記者蔡淑媛攝）

激旨燒鳥是去年燒烤巷弄美食組首獎，獲得7萬9834票。（記者蔡淑媛攝）

去年首屆台中鍋烤節吸引全市近500家燒烤及火鍋業者加入，包括屋馬、築間、溫十八、激旨燒烤等知名品牌都入列。（記者蔡淑媛攝）

去年首屆台中鍋烤節吸引全市近500家燒烤及火鍋業者加入，包括屋馬、築間、溫十八、激旨燒烤等知名品牌都入列。（記者蔡淑媛攝）

去年首屆台中鍋烤節民眾票選十大火鍋及十大燒烤店家，有火鍋、燒烤的品牌組、巷弄組首獎。（市府提供）

去年首屆台中鍋烤節民眾票選十大火鍋及十大燒烤店家，有火鍋、燒烤的品牌組、巷弄組首獎。（市府提供）

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