原民會主委頒獎勵金 總統教育獎原民生：族語很美別放棄啦！

原住民族委員會主任委員曾智勇（中）與總統教育獎得獎原生施宏強（左2）、林佳駿（左3）及梁明秀（右3）及其家人合影。（記者董冠怡攝）

2024/07/12 13:58

〔記者董冠怡／新北報導〕總統教育獎日前公布獲獎學生名單，56人有7人是原住民族學生，原住民族委員會主任委員曾智勇（Ljaucu‧Zingrur）今天接見國小組的林佳駿、國中組的梁明秀、大專組的施宏強3人，頒發獎牌及獎勵金1萬元，其他4人因故不克出席；梁明秀感性地說，「族語是很美的文化，希望大家好好學習族語，不要放棄啦！」

今年總統教育獎7名獲獎原民生包含國小、國中組各3人及大專組1人，桃園市巴崚國小學曾羽瑄（泰雅族）、屏東縣瑪家鄉北葉國小林佳駿、花蓮縣卓溪國小林淳翊（布農族）、台北市立大理高中附設國中部全迪（布農族）、宜蘭縣利澤國中梁明秀、台南市仁德文賢國中顏詠羚（布農族）、國立高雄大學施宏強。

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曾智勇表示，同學們在成長過程中，突破困難找到生命的方向，給予族人莫大啟示，也讓外界看見同胞辛苦打拚貢獻所長，透過頒獎鼓勵學子持續努力，同時期盼能夠長期陪伴他們，已請教育文化處與學生建立管道互相聯繫，若有需要將評估提供合適資源。

林佳駿是排灣族人，拉得一手好琴，小學4年級時被診斷出罹患罕病「蘭格罕細胞組織球增生症」，但他努力克服疼痛、無法久站的限制，在最愛的小提琴陪伴下，挺過艱困路途，在多項賽事中繳出亮眼的成績單，學業成績表演名列前茅，現已保送國中音樂班，「但因平地競爭力較激烈，所以要更努力練習，英文聽不太懂，要多加強」，並酷酷地說，希望各奔東西的小學同學們，都能朝自己的夢想前進。

太魯閣族的梁明秀從小父母離異，生長於低收入戶家庭，雖然家中環境困難，但她不向命運低頭，個性開朗，在族語學習與表達展現優異毅力與天賦，積極參加族語朗讀比賽，於縣賽、全國賽獲得優等、特優肯定。梁爸爸感動帶點緊張地說，自己從事木工，從小就跟3個孩子講母語，得獎的是老么，很開心女兒努力學習母語，通過族語認證。

梁明秀表示，父親是在大太陽底下工作，每當看見他拖著疲憊身軀返家，就很心疼，很少看見父親流露感性一面，並笑稱「所以我剛剛在旁邊偷笑」，平常在家練習母語，學校也有老師指導，未來想當族語老師傳承族語，目前通過中級認證，正在準備中高級測驗、目標是考過高級，「族語是很美的文化，希望大家好好學習族語，不要放棄啦！」過完暑假後將成為高一生，興趣使然，選擇就讀商用資訊科。

泰雅族人施宏強從學生時期便在工地打工補貼家用，高二萌生休學念頭，但老師告訴他，「相信教育可以翻轉貧困，只有爭取學習機會才是捷徑」，高三開始努力讀書，取得3張專業證照，考取國立大學就讀土木環工、擔任社團長，推廣友善校園及菸、酒、檳榔、毒品防制，參與「原走高菲─南島文化國際交流」，拓展國際視野，建立對自身文化的自信與認同。

施宏強說，偏鄉資訊獲取不易也不足，謝謝一路走來遇到的貴人，提供相關福利資源，未來以考取原民特考公職及技師為目標，協助偏鄉孩童、保存部落傳統文化，「我希望自己能夠繼續努力，也正在努力」。

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