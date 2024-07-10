嚴重厲害！布農族顏詠羚獲總統教育獎 原味賀詞超浮誇

有布農族血統的顏詠羚獲得總統教育獎，各界貼紅榜祝賀，展現原住民浮誇式的讚美用詞，相當風趣。（仁德區公所提供）

2024/07/10 00:08

〔記者吳俊鋒／台南報導〕有布農族血統的台南仁德區文賢國中學生顏詠羚來自單親家庭，身為長女的她平時要幫忙照顧弟弟與爺爺，自己也奮發向上，成績優異，更嶄露音樂才華，獲得總統教育獎。市議員貼紅榜，爭相祝賀，「嚴重厲害」等浮誇式用詞展現原住民的幽默、風趣。

顏詠羚北上接受總統賴清德頒獎，返家後，民進黨市議員郭鴻儀、平地原住民市議員施余興望以及仁德區公所等都到府貼紅榜，喜氣洋洋，「嚴重厲害」、「很優秀餒」等賀詞引人矚目。

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顏詠羚的爸爸是清潔隊員，就靠這份薪水扶養全家老小，一家四口雖寄人籬下，但三代同堂相互扶持，生活和樂。

貼心的顏詠羚知道父親賺錢辛苦，要扛起生活重擔，因此特別懂事，平時幫忙打理家務，求學路上也從不讓長輩操心。

仁德區長黃素美稱讚詠羚，身處物質較貧乏的環境仍展現韌性，在家中克盡「長女如母」之責，在校也主動協助同儕，不斷自我要求，是積極進取，充滿正能量的模範生。

詠羚小學時啟發對國樂的興趣，她努力克服外在環境的困難，持續精進，市級、全國性比賽都表現優異，曾榮獲團體、個人優等，找到自己的舞台。

顏詠羚上國中後勤練二胡，把握所有能參加比賽的機會，但家庭經濟無法全力支持，祖父身體也欠安，醫療支出可觀；她感謝學校幫忙申請了很多獎助學金，減輕負擔，讓自己可以圓夢。

靠著自身的努力，顏詠羚通過台南藝術大學中國音樂系（7年1貫）的獨立招生考試，她說，一路走來獲得的成就感與自信心，面對未來的挑戰無所畏懼。

顏詠羚說，儘管家中經濟條件並不寬裕，父親仍然是最強大的精神後盾，支持著她在國樂領域學習發展的堅定意志，持續向前邁進。

顏詠羚希望自己未來可以成為音樂家，透過專業，幫助與她同樣處於逆境、需要鼓勵的孩子們。

師長們也肯定詠羚在校學習時，德、智、體、群、美五育均衡發展，品行端正，舉止合乎禮節，加上古道熱腸，擁有非常好的人緣。

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