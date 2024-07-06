為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

腦麻生黃俊諺盼成一道光照亮別人黑夜 惹哭台下教育部次長

重度腦麻生黃俊諺（右二）獲總統教育獎，總統賴清德（中）頒獎肯定鼓勵，他代表致詞時表示，盼成一道光，照亮別人的黑夜，也感謝阿嬤（右一）和媽媽（左一）辛苦把他養大。（取自直播）

重度腦麻生黃俊諺（右二）獲總統教育獎，總統賴清德（中）頒獎肯定鼓勵，他代表致詞時表示，盼成一道光，照亮別人的黑夜，也感謝阿嬤（右一）和媽媽（左一）辛苦把他養大。（取自直播）

2024/07/06 13:39

〔記者林曉雲／台北報導〕總統教育獎昨日頒獎，56名得主們各個生命故事動人，其中，新化高工資訊科學生黃俊諺出生時即患有腦性麻痺，他代表高中組得獎者致詞，全程以台語發言，期盼將來可以成為一道光，照亮別人的黑夜。真摯簡單的分享惹哭台下參與的教育部政次張廖萬堅，他表示，要和教育部長鄭英耀團隊的夥伴們，更努力為這些孩子打造更好的教育環境。

黃俊諺說，他從小就發覺自己和別人不一樣，去任何地方都要在地上爬，讀國小時常被同學取笑捉弄，也曾埋怨過，但國中有一位比他狀況更不好的同學，樂觀面對身體的狀況，讓他得到很大的啟示和鼓舞，加上有不嫌棄不放棄他的媽媽和阿嬤，辛苦養大他，一枝草一點露，天無絕人之路，只要心正，老天爺就會給路走。

黃俊諺表示，三分天註定，七分靠打拚，手腳雖不方便，但他有堅強的意志和打拚不服輸精神，夜晚較長，終會天明，相信有天會出頭天，走出自己的路，期盼將來可以成為一道光，照亮別人的黑夜。

總統教育獎得主動人的生命故事，今日在很多人的臉書裡發酵。張廖萬堅今在臉書發文，也特別貼出他昨日和台中一中學生林易及其父母的合照。張廖萬堅表示，孩子就是未來，也透露林易將讀中興大學，父母方便就近照顧。

張廖萬堅說，每個孩子的生命故事，都十分令人動容，林易是台中一中應屆畢業生，由中一中校長林隆諺及父母陪同受獎，因為罹患重度腦性麻痺症，行動不便，每天得忍受復健的疼痛，但他始終保持開朗樂觀，克服重重困難。

張廖萬堅也在臉書引述本報採訪林易父親林士慶的內容：「林士慶說，兒子有樂觀的基因，因為有了他，體會到愛人是很快樂的事，生命也因此更加圓滿。」

教育部政次張廖萬堅（右二）今在臉書發文，特別貼出他和台中一中學生林易（中）及其父母的合照。 （取自張廖萬堅臉書）

教育部政次張廖萬堅（右二）今在臉書發文，特別貼出他和台中一中學生林易（中）及其父母的合照。 （取自張廖萬堅臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
幼時曾忘帶湯匙被老師要求用手吃飯 腦麻生黃俊諺奮發向上考取電腦證照
2024/05/17 16:44

幼時曾忘帶湯匙被老師要求用手吃飯 腦麻生黃俊諺奮發向上考取電腦證照
「教師國數館」辦嘉年華 張廖萬堅：助教師帶新靈感回學校
2024/07/06 12:59

「教師國數館」辦嘉年華 張廖萬堅：助教師帶新靈感回學校

國家新美院 鶯歌稀有推案 宜居2~4房
重度腦麻卻是數學音樂天才 林易獲總統教育獎殊榮
2024/05/17 11:26

重度腦麻卻是數學音樂天才 林易獲總統教育獎殊榮
表揚56位總統教育獎得主 賴清德讚讓社會看見生命的光輝
2024/07/05 17:16

表揚56位總統教育獎得主 賴清德讚讓社會看見生命的光輝
生活今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播