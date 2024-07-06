腦麻生黃俊諺盼成一道光照亮別人黑夜 惹哭台下教育部次長

重度腦麻生黃俊諺（右二）獲總統教育獎，總統賴清德（中）頒獎肯定鼓勵，他代表致詞時表示，盼成一道光，照亮別人的黑夜，也感謝阿嬤（右一）和媽媽（左一）辛苦把他養大。（取自直播）

2024/07/06 13:39

〔記者林曉雲／台北報導〕總統教育獎昨日頒獎，56名得主們各個生命故事動人，其中，新化高工資訊科學生黃俊諺出生時即患有腦性麻痺，他代表高中組得獎者致詞，全程以台語發言，期盼將來可以成為一道光，照亮別人的黑夜。真摯簡單的分享惹哭台下參與的教育部政次張廖萬堅，他表示，要和教育部長鄭英耀團隊的夥伴們，更努力為這些孩子打造更好的教育環境。

黃俊諺說，他從小就發覺自己和別人不一樣，去任何地方都要在地上爬，讀國小時常被同學取笑捉弄，也曾埋怨過，但國中有一位比他狀況更不好的同學，樂觀面對身體的狀況，讓他得到很大的啟示和鼓舞，加上有不嫌棄不放棄他的媽媽和阿嬤，辛苦養大他，一枝草一點露，天無絕人之路，只要心正，老天爺就會給路走。

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黃俊諺表示，三分天註定，七分靠打拚，手腳雖不方便，但他有堅強的意志和打拚不服輸精神，夜晚較長，終會天明，相信有天會出頭天，走出自己的路，期盼將來可以成為一道光，照亮別人的黑夜。

總統教育獎得主動人的生命故事，今日在很多人的臉書裡發酵。張廖萬堅今在臉書發文，也特別貼出他昨日和台中一中學生林易及其父母的合照。張廖萬堅表示，孩子就是未來，也透露林易將讀中興大學，父母方便就近照顧。

張廖萬堅說，每個孩子的生命故事，都十分令人動容，林易是台中一中應屆畢業生，由中一中校長林隆諺及父母陪同受獎，因為罹患重度腦性麻痺症，行動不便，每天得忍受復健的疼痛，但他始終保持開朗樂觀，克服重重困難。

張廖萬堅也在臉書引述本報採訪林易父親林士慶的內容：「林士慶說，兒子有樂觀的基因，因為有了他，體會到愛人是很快樂的事，生命也因此更加圓滿。」

教育部政次張廖萬堅（右二）今在臉書發文，特別貼出他和台中一中學生林易（中）及其父母的合照。 （取自張廖萬堅臉書）

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