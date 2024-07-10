逆境勤學 台南布農族顏詠羚獲總統教育獎

仁德區文賢國中布農族學生顏詠羚（左三）獲得總統教育獎，各界祝賀。（仁德區公所提供）

2024/07/10 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕有布農族血統的仁德區文賢國中學生顏詠羚，來自單親家庭，身為長女的她，平時協助照顧弟弟與祖父，更努力向學，課業表現優異，也專精二胡，勤奮不懈，獲得總統教育獎；市議員前往貼紅榜致賀，結合「嚴重厲害」等浮誇式的讚美用詞，展現原住民的幽默。

顏詠羚的爸爸是清潔隊員，雖然三代同堂，但仍寄人籬下，她知道父親賺錢辛苦，因此特別懂事，幫忙打理家務，求學路上也不讓長輩操心。

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顏詠羚小學時啟發對國樂的興趣，努力克服環境的困難，持續精進，於市級、全國性的比賽中都表現優異，曾榮獲團體、個人優等的成績。上國中後仍勤練二胡，把握所有能參加比賽的機會，但家庭經濟無法全力支持，祖父身體也欠安，需醫療支出，她感謝學校幫忙申請很多獎助學金，讓她可以圓夢。她說，希望未來可以成為一名音樂家，幫助與她同樣處於逆境、需要鼓勵的人。

仁德區長黃素美稱讚顏詠羚身處物質較貧乏的環境，仍展現韌性，於家中克盡「長女如母」之責，在校也主動協助同儕，是不斷自我要求的模範學生，充滿正能量的積極態度。民進黨市議員郭鴻儀、平地原住民市議員施余興望等人到府貼紅榜，「拿麼厲害」、「嚴重厲害」、「很優秀餒」的賀詞，相當有趣。

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