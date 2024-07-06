克服逆境 56人獲總統教育獎

就讀台中一中並罹患重度腦性麻痺的林易同學，與父親林士慶（左）一同出席頒獎典禮。（記者田裕華攝）

2024/07/06 05:30

林易忍受復健疼痛 上網自學再分享 父親：生命因他而圓滿

〔記者林曉雲／台北報導〕折翼天使高飛，家人的愛與支持是他們的翅膀！總統賴清德昨日頒獎肯定五十六位總統教育獎得主，獲獎的台中一中學生林易有重度腦性麻痺，他的父親林士慶抱著他一度哽咽，受訪時說：「因為有林易，感到自己的生命圓滿。」

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賴清德表示，得獎學生各有不平凡故事，感謝家長沒有放棄，感謝老師的付出，讓社會大眾看見生命的光輝。教育部長鄭英耀表示，所有得獎人都是生命鬥士，在重重考驗中綻放傲人光芒。

林易每天須忍受復健疼痛，但他說，很感謝老天爺給他音樂、英文和數理邏輯能力，上網自學線性代數等課程，還可以用英語解說微積分，他用下巴操作電腦等器材，將數學等作品分享到YouTube，新冠肺炎肆虐時，以己身遭難寫歌鼓勵大家；烏俄戰爭爆發，也寫歌宣揚反戰。他表示，得獎鼓勵他、給他力量，未來想研究量子力學，造福人類。

林士慶則說，林易有樂觀的基因，每天早上起床都很快樂，他最佩服兒子一直保持樂觀，因為有了他，體會到「愛人是很快樂的事，生命圓滿。 」

黃鈺傑罹罕病 金手獎第一名保送科大

此外，台東縣公東高工學生黃鈺傑患罕見「巨大細胞肉芽腫瘤」，母親無私的愛和支持是他的力量，因全國高級中等學校技藝競賽金手獎第一名等佳績，已保送台北科技大學工設系。

洪雋祐 從障礙特殊生變成數理資優生

桃園市六和中學國中生洪雋祐患自閉症與綜合性發展遲緩，父母陪他練習直排輪、攀岩、游泳，母親利用積木讓他練習手指力量，國小畢業前通過數理資優鑑定，從障礙特殊生到數理資優生，今年拿下台灣國際科展決賽四等獎。他說，謝謝愛他的人，未來想當學者貢獻社會。媽媽張依婷說，希望鼓勵家裡同有特殊兒的家長不放棄，父母從孩子身上學到的更多。

陳采稼 重度視障躍競技疊杯國際舞台

嘉義市育人國小學生陳采稼為重度視覺障礙，六歲時母親因病去世，幸好有父親及阿嬤陪伴，她的積極主動創造許多不可能，曾與全班同學一起完成大隊接力、兩公里路跑及游泳課，一年級開始接觸競技疊杯運動，善用「觸摸」玩疊杯，入選國家代表隊，參加世界錦標賽和亞洲錦標賽，躍上競技疊杯的國際舞台。

全國共推薦四一○人競逐，為近五年最多，得主各獲大專組二十五萬元、高中組二十萬元，國中組及國小組十五萬元獎金。

2024總統教育獎頒獎典禮，各組的獲獎同學一同合影。（記者田裕華攝）

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