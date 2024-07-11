07/11 各報重點新聞一覽

賴清德總統（右）昨在總統府接見美國在台協會（AIT）新任處長谷立言。（總統府提供）

2024/07/11 06:44

自由時報

接見AIT新處長谷立言 賴：台美關係好上加好

賴清德總統昨接見美國在台協會（AIT）新任處長谷立言時表示，現在是台美關係最好的時候，相信谷就任後，雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係「好上加好」；谷立言也說，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的台美關係。

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口罩DNA比對 獲突破進展 林士傑遭槍殺 1前科男疑是槍手

台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡案，傳出重大進展！台南市警局刑事警察大隊大隊長張文源昨日證實有懷疑的槍手對象。據了解，專案小組人員連日來將槍手作案前投宿的汽車旅館、尋獲棄置的兩輛權利車與第三輛機車等槍手接觸過的隨身物品，在第二輛權利車內採獲一只口罩的DNA跡證，比對出一名有前科紀錄的特定可疑對象，循線追緝中。

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台版柬埔寨詐團 兩波6人判無期 虐死3人 首腦「藍道」等4人都重判

前年爆發拘禁「豬仔」多達六十一人、虐死三人的「台版柬埔寨」詐團案，檢方指第二波到案的首腦、綽號「藍道」的杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人共犯下二八一一個罪，全案昨宣判，士林地院依發起犯罪組織、私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品等多罪，對杜等四人全量處無期徒刑。

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聯合報

鄭文燦案 總統府被爆涉入開發案再一路交辦政院

海基會前董事長鄭文燦被控於桃園市長任內利用華亞科技園區土地開發案收賄五百萬元，立委黃國昌昨出示公文指控羈押中的台塑集團前顧問廖俊松行賄鄭文燦後，鄭動作頻頻，還上達天聽找總統府，再一路交辦行政院、經濟部、內政部處理，希望法務部查辦到底。總統府與行政院表示並無不法，若有違法事證，歡迎各界提出證據交由司法嚴辦。

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國會改革法暫時處分案 藍白質疑急開庭違程序正義

民進黨立法院黨團、行政院、總統、監察院認為國會改革法案違憲，聲請法規範憲法審查及暫時處分，憲法法庭昨就暫時處分行準備程序，雙方唇槍舌戰三小時。藍白出庭先質疑程序正義，聲請機關認為法案擴權會造成不可回復的後果。

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中國時報

AIT新處長谷立言拜會賴總統 提一中政策

美國在台協會（AIT）台北辦事處新任處長谷立言（Raymond F. Greene）8日履新，10日拜會賴清德總統。谷立言對賴表示，美國支持台灣自我防衛能力的承諾，並重申，美國對台灣的支持，符合美國長年以來基於《台灣關係法》、三個聯合公報及六項保證的「一中政策」。賴清德則回覆，台灣將致力維持台海現狀。

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鄭文燦交保撤銷 今將開第三度聲押庭

海基會前董事長鄭文燦被控在桃園市長任內涉貪遭檢方聲押，桃園地方法院9日裁定1200萬元二度交保，檢方不服當庭提抗告，台灣高等法院審理後認為，原裁定以鄭文燦雖然犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，顯然忽略鄭的實質影響力，10日晚間再度撤銷交保裁定，發回桃院重裁。鄭文燦的第三度聲押庭，桃院定今（11）日下午2點開庭。

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涉槍殺南市區漁會理事長林士傑的男槍手身影，專案人員比對出一可疑對象。（民眾提供）

台版柬埔寨詐團案拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人，綽號「藍道」的首腦杜承哲與薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人，全處無期徒刑。（資料照）

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