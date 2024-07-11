口罩DNA比對 獲突破進展 林士傑遭槍殺 1前科男疑是槍手

涉槍殺南市區漁會理事長林士傑的男槍手身影，專案人員比對出一可疑對象。（民眾提供）

2024/07/11 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市區漁會理事長林士傑遭槍殺身亡案，傳出重大進展！台南市警局刑事警察大隊大隊長張文源昨日證實有懷疑的槍手對象。據了解，專案小組人員連日來將槍手作案前投宿的汽車旅館、尋獲棄置的兩輛權利車與第三輛機車等槍手接觸過的隨身物品，在第二輛權利車內採獲一只口罩的DNA跡證，比對出一名有前科紀錄的特定可疑對象，循線追緝中。

槍手棄置2輛車、1機車

檢警調查，槍手作案前後的行動路線，包括行凶前停留的汽車旅館，與犯案後駕駛第一輛鐵灰色本田權利車，到南區新建路五十三巷停車場棄置、縱火焚燒車內兩把改造手槍與原有衣物、鞋子；再駕駛第二輛三菱轎車到高雄大樹區棄車，槍手在三菱車內潑灑鹽酸毀滅其接觸過的跡證，接著再騎乘機車往屏東方向逃逸，機車則被棄置在高屏交界地區。

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由於槍手作案前後沿線全身都包緊緊，未明顯露出臉部，警方靠鑑識科技比對，力求突破找出身分，在汽車旅館房內有喝過的飲料、接觸物品與兩輛轎車、機車等物，都盡力採證比對，在三菱車內座椅旁找到一只疑為槍手穿戴過的口罩，比對出可疑槍手的DNA微物跡證，顯示可疑槍手是一名有前科男子。

往南逃逸 加強盤查阻偷渡

據了解，槍手所棄置機車雖然未被焚燒、潑鹽酸破壞，但鑑識人員未能採獲任何跡證，判斷該機車已被槍手處理過了！

因為槍手往南逃，專案人員迄昨仍無法斷定槍手仍在國內或已潛逃國外，只能協請南部沿海港警與海巡、岸巡人員加強搜尋、登檢，遇有可疑船隻出入，務必審慎加強盤查，降低槍手偷渡的機會。

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