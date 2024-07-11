台版柬埔寨詐團 兩波6人判無期 虐死3人 首腦「藍道」等4人都重判

台版柬埔寨詐團案拘禁「豬仔」多達61人、虐死3人，綽號「藍道」的首腦杜承哲與薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人，全處無期徒刑。（資料照）

2024/07/11 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕前年爆發拘禁「豬仔」多達六十一人、虐死三人的「台版柬埔寨」詐團案，檢方指第二波到案的首腦、綽號「藍道」的杜承哲、薛隆廷、洪俊杰、王昱傑等人共犯下二八一一個罪，全案昨宣判，士林地院依發起犯罪組織、私行拘禁致死、非法使人施用第三級毒品等多罪，對杜等四人全量處無期徒刑。

拘禁61豬仔 4人犯下2811罪

此詐團不法所得逾四億元，士林地檢署前年底首波起訴詐團高層「Ｓ姊」傅榆藺、「茶董」陳樺韋等廿九人。士院已依私行拘禁致死等罪，重判傅、陳無期徒刑，其餘廿七名被告，有八人被判刑逾廿年；這也是歷年來法院針對詐團判下最重的刑責。

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合議庭認為，杜、薛、洪、王未以正途賺取財錢，恣意以詐欺、洗錢等手法犯罪，且為確保持續使用人頭帳戶，私行拘禁提供帳戶的被害人，並以上手銬、腳鐐、嘴巴塞毛巾、毆打、電擊，甚至以鐵棍燒紅燙被害人肚子等方式凌虐，最終造成三人身亡。

判刑最重詐團 8人逾20年

士院指薛、洪、王均犯操縱犯罪組織罪、私行拘禁致人於死罪、非法使人施用第三級毒品罪、私行拘禁罪、加重詐欺罪，認定各三二七個罪；杜承哲雖未犯操縱組織罪，卻犯發起犯罪組織罪，加上遺棄屍體罪，共三二九個罪。

士院並考量被拘禁被害人多達六十一人、被詐騙人數高達二六六人，杜承哲還在詐團群組內發文自豪「團隊榮耀」等語，決定對杜、薛、洪、王均重判無期徒刑，全案可上訴。

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