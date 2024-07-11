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接見AIT新處長谷立言 賴：台美關係好上加好

賴清德總統（右）昨在總統府接見美國在台協會（AIT）新任處長谷立言。（總統府提供）

賴清德總統（右）昨在總統府接見美國在台協會（AIT）新任處長谷立言。（總統府提供）

2024/07/11 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨接見美國在台協會（AIT）新任處長谷立言時表示，現在是台美關係最好的時候，相信谷就任後，雙方必能在各領域不斷深化夥伴關係，讓兩國關係「好上加好」；谷立言也說，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的台美關係。

在各領域不斷深化夥伴關係

賴清德表示，谷立言是台灣的老朋友、好朋友，曾兩度任職AIT台北辦事處，在副處長任內促進台美密切合作交流，對台美事務、區域情勢十分熟稔且專業。現在是台美關係最好的時候，相信以谷處長豐富的經驗、對台灣的大力支持，台美關係將好上加好，在各領域不斷深化夥伴關係，為好上加好的台美關係共同打拚。

賴清德指出，台灣和美國是彼此堅實的夥伴，積極維護區域的和平穩定發展；面對中國一再試圖改變台海現狀，台灣將致力維持現狀，並與美國及理念相近國家密切合作，為區域繁榮發展奉獻心力。賴也期待台美持續深化經貿關係，推進「台美廿一世紀貿易倡議」第二階段談判、儘速解決台美雙重課稅問題，並在AI、創新領域有更多交流合作。

谷：台海穩定 全球繁榮關鍵

谷立言表示，美國會持續支持台灣的自我防禦能力，台海和平穩定對台美有共同且長遠的利益，這對印太地區及全球的安全繁榮極為重要，期待與新政府在經濟、文化、人員交流及科技等領域加強合作，進一步強化已經堅如磐石的台美關係。

谷立言說，他有信心在全球民主共同體的支持下，持續守護台灣民主、促進雙方繁榮，並將雙邊關係提升到另一個新高度。

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