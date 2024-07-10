炊香草粿、香草饅頭美味 台南下營香草食染社區工坊創造驚奇

台南下營區中營社區學習製作炊香草粿、香草饅頭。（下營公所提供）

2024/07/10 22:47

〔記者楊金城／台南報導〕傳統草粿、饅頭遇上芳香萬壽菊、檸檬香茅、香蘭等香草，激盪出炊香草粿、香草饅頭的創新香草料理，讓人食指大動，台南下營香草食染社區循環工藝的社造計畫推動香草休閒產業讓人驚奇。7月11日下午2點在下營區中營社區還有1場香草食染社區工作坊活動。

下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容去年執行「下營染染香草社區循環生活」社造計畫，教導社區居民認識夏季香藥草種類如艾草、萬壽菊、檸檬香茅、九層塔、甜菊、月桃、紫蘇、金銀花並友善種植，教導花茶沖泡，也教導居民手作香草染布，製作日常實用的袖套。

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下營區長李宗翰今天（10日）說，下營觀光休閒農業協會今年再獲台南市文化局補助進行「下營香草食染社區循環工藝」社造計畫，邀請千芳植物染手創工坊邱千芳在中營社區舉辦4場「香草食染社區工作坊」，以鄉村常見的芳香萬壽菊、九層塔、紫蘇香草食材，用家用電鍋就能蒸炊香草粿、香草饅頭，並指導香草食染技術。

黃茂容指出，社造計畫提高社區凝聚力，鼓勵下營社區夥伴共創共善，創新營造香草食染米食社區生活文化特色。

南市文化局指出，下營香草食染社區工坊結合一畝田香草莊園、尋秘桑田、千芳植物染手創工坊的跨領域合作，形塑下營香草地方特色產業，未來可結合體驗活動發展下營地方特色小旅行。

10月公所將推出健走活動、海墘營文化藝術基金會「下營‧糖鐵」甜蜜蜜音樂演奏會、攝影與短影音競賽、展覽及親子寫生比賽、下營營墘休閒農業區農遊小旅行、七逃藝術香草食農特色「循環創生市集」、摩托卡工作室的鐵道文化市集及講座等，系列活動值得期待。

香草饅頭的創新香草料理。（下營區公所提供）

台南下營要推動香草休閒產業。（下營區公所提供）

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