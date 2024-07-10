宜蘭首推海上星空導覽搭賞鯨船賞月 外澳沙灘加碼星光音樂會

宜蘭縣府推夜間海上觀光，新增星空導覽，將帶遊客出海觀星賞月。 （宜蘭縣府提供）

2024/07/10 16:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭暑期搶攻觀光熱潮，童玩節登場後每天破萬人次入園，縣府趁勝追擊首推海上星空導覽，20日將邀請遊客自烏石港搭乘賞鯨船出航賞月，並搭配天文解說員帶領觀星，同時還在外澳沙灘加碼星光音樂會，與眾歌手一起嗨翻仲夏夜，民眾現場打卡拍照有機會獲贈野餐墊，當天還提供接駁服務。

蘭陽平原多處地點因光害少適合觀星，宜蘭縣府順勢規劃賞星觀光，今年培訓41人取得天文導覽解說證書，未來將可透過觀星專業知識，帶領遊客認識蘭陽星空美景，並延續去年賞螢季活動，暑期新增「海上星空導覽」，帶遊客出海賞星觀月。

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縣府工旅處表示，20日晚上7時將在烏石港邀請遊客一同乘上賞鯨船，出航賞星、賞月亮，並安排天文解說員一起探索美麗星空，留下難忘的海上星空之旅，活動採網路預約免費報名，資訊公布於「宜蘭勁好玩」臉書專頁，分享貼文還能抽住宿券及餐券。

工旅處指出，活動當天加碼在頭城外澳服務區海灘，舉辦星光滿天音樂會，新生代饒唱歌手「同理」、知名網路創作歌手「陳忻玥」及華語樂壇驚喜女團「BOOM！怪物星人」等多組團隊，均會受邀登台獻唱，一起嗨翻仲夏夜。

當天與會者至服務台拍照打卡，即可獲贈活動野餐墊，送完為止。主辦單位也提供接駁服務，活動當天下午4時30分至晚上10時，將派車往返頭城火車站至外澳服務區，採循環接駁，歡迎民眾多加利用。

宜蘭暑期活動滿檔，童玩節每天約有破萬人次入園，每週還推出主題日，邀請羊駝等超萌動物入園，供遊客近距離互動拍照，後續還會結合幼幼台、名偵探柯南等活動；鄰近冬山河親水公園的松樹門湧泉，也將打造恐龍水上溜滑梯，供親子同樂，享受沁涼消暑的盛夏時光。

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