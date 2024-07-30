貍貓換太子！車牌「以假換真」闖關 監理人員：太白了根本假的

民間代辦業者持假車牌（紅圈）向監理站換牌照，監理站人員發現車牌底色太白，且車牌背面無防偽標籤，是1塊偽造車牌。 （監理站提供）

2024/07/30 17:10

〔記者湯世名／彰化報導〕貍貓換太子！日前有民間代辦業者持汽車車牌向彰化監理站辦理更換牌照，監理站人員發覺車牌底色太白，且車牌背面無防偽標籤，是1塊偽造車牌，立即向警方報案，業者喊冤「我只是代辦而已」，警方已釐清業者涉案程度，車主本身則涉及刑法偽造文書罪嫌，並將開罰最重1萬800元罰鍰。

監理站指出，這種車牌「以假換真」的手法，在監理單位來說相當罕見；他們研判不肖人士可能是要換取真車牌後，將車牌懸掛在已吊銷牌照的車輛上，如此一來就不怕被查獲車輛非法上路。

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監理站29日受理更換牌照業務時，有民間代辦業者交付2塊車牌，表示車主不喜歡這塊車牌，想要換個號碼；監理站人員發覺提交車牌的顏色底色「太白」，再檢查車牌背面，發現無雷射防偽標籤，當場查獲為偽造車牌，立即向警方報案，後續由警方偵辦。

彰化監理站長黃建興指出，監理站人員經驗豐富，他們只要看一眼、摸一下便知車牌真假，像這塊假車牌就因為「太白」被揪出，逃不過監理站人員法眼。

他強調，民眾如涉及使用偽造號牌行駛道路情事，除依道路交通管理處罰條例第12條處2600元至1萬800元罰鍰，另製造、販售、使用者將依違反刑法第212條、216條行使、偽造變造特種文書罪論處。他們將持續就號牌偽造案件積極查處，加強查核號牌真偽，同時派員巡檢網站販售偽造車牌，並將相關事證提供給警方，追溯上游犯罪集團，避免淪為犯罪工具。

民間代辦業者持假車牌向監理站換真車牌，被監理站人員攔截報警，警方追查釐清中。 （監理站提供）

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