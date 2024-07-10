玩30米滑水道「書鴨」！屏東夏日狂歡祭縣民公園登場 7/16試玩

屏東夏日狂歡祭設置水樂園、機械遊具。（圖由屏東縣政府提供）

2024/07/10 13:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕看到超萌「書鴨」就紓壓！屏東縣政府每年暑期推出的大型盛事「屏東夏日狂歡祭」本月（7月）20日起在縣民公園登場，今年設置水樂園、機械遊具及結合既有的共融遊戲場，打造成親子同歡的大型樂園，還有假日市集、演唱會、沉浸式光影展等精彩活動，下週二（16日）下午3點至6點開放試玩，縣府歡迎民眾前來縣民公園搶先體驗。尤其為今年活動創作的「書鴨」相當Q萌，讓人一眼就喜歡。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，夏日狂歡祭是屏東縣大型品牌活動之一，為均衡地方發展每年於不同鄉鎮辦理，曾經於東港大鵬灣國際休閒特區及潮州林後四林平地森林園區舉辦，每年吸引逾百萬人次，今年移師到屏東市、具工業遺址魅力的縣民公園，以「有怪獸出沒」為主題，除了延續往年親子遊樂園、假日市集及大型展演外，更結合場域新增「入坑美術館」及「沉浸式光影展」。

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傳播暨國際事務處處長鄞鳳蘭表示，今年與藝術家阿咧（葉信宏）合作，將地坑化身「入坑美術館」，展示銅雕作品與畫作，並在園區內大草地及三層水池設置2座大型充氣裝置。此外，C棟倉庫展出「沉浸式光影展」，將歷史建物化身怪獸訓練所，並由日本插畫家吉井宏設計怪獸角色，帶領民眾一起勇闖神秘的怪獸世界。

夏日狂歡祭每年最令大小朋友為之瘋狂的氣墊及機械遊樂設施當然不可少，長達30米的椰林滑水道、一起重溫童年時光的旋轉木馬、自由飛翔遨遊在天際的白金飛機、浪漫咖啡杯等相關設施，結合縣民公園內既有的共融遊戲場打造一場超大型的狂歡遊樂園。

屏縣府推出貼心服務，現場提供輪椅及娃娃車租借服務，週六、日園區內更有免費的遊園車自下午1點30分行駛至9點30分，活動期間也有收費的造型吸睛可愛的遊園小火車。另外，配合此次怪獸主題開發「書鴨」背包、親子裝及廣受大小朋友喜愛的怪獸扭蛋，有興趣的民眾皆可至服務台購買。

傳播處表示，屏東夏日狂歡祭自7月20日開始至8月25日止，週二為活動休整日、縣民公園照常開放，其餘時間自下午3點開放至晚上9點。更多活動訊息請至「2024屏東夏日狂歡祭」官網，或「周春米縣長」、「i屏東～愛屏東」及「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書，都能獲得最新資訊。

夏日狂歡祭配合此次怪獸主題開發了「書鴨」背包、「書鴨」T恤，十分可愛。（記者羅欣貞攝）

夏日狂歡祭即將把縣民公園打造成親子同歡的大型樂園。（圖由屏東縣政府提供）

屏東夏日狂歡迎7月20日起在縣民公園登場。（圖由屏東縣政府提供）

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