玩台東可享偏鄉旅宿免費接駁 省錢輕鬆遊9條路線入住60家旅宿

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處擴大推出「在地有腳接駁」免費服務的路線及旅宿業者。（東管處提供）

2024/07/10 10:32

〔記者黃明堂／台東報導〕交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處（以下簡稱東管處）與小客車租賃業者合作，擴大推出「在地有腳接駁」免費服務，提供旅客自交通場站到偏遠旅宿業者的接駁服務。

除既有長濱、成功、南橫、太麻里、綠島等景區外，今年又新增鹿野、知本等熱門景區，總共約60家業者參與。凡入住合作旅宿，即可透過旅宿預約免費接駁服務，輕鬆往返住宿地點與交通場站之間。更可搭配多項振興花東旅遊優惠，讓旅客省錢又便利，快樂享受夏日假期。

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為提升花東自由行的旅遊便利性，東管處自去年起已開發5條接駁路線（南橫、長濱、成功、綠島、南迴）；今年除新增參與業者外，更擴大服務區域至鹿野、知本等熱門景區，目前已有9條接駁路線及約60家旅宿業者參與，可分別於旅宿就近之交通場站，包括玉里火車站／知本火車站／池上火車站／關山火車站／鹿野火車站／知本火車站等6個站點及綠島南寮漁港接駁遊客至住宿地點。

多家旅宿業者表示：有了火車站免費接駁，讓來住宿的旅客不用擔心交通問題，也不必另外安排接駁司機，讓旅客在訂房時即可立即預約相關事宜，減少交通的困擾，既強化公共運輸服務功能，並提升旅遊便利性，及有效提振國內觀光產業。

「在地有腳-免費旅宿接駁」預計服務至明（114）年8月止，旅客可在東管處「花東觀光圈」資訊平台的區內交通、交通部觀光署台灣旅宿網，以及合作的旅宿業者網站，查找最新免費接駁資訊及合作旅宿名單，以獲得最即時的詳細資訊。

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