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強風肆虐布條狂甩機車「瘋魔亂舞」 網笑：前世是舞龍舞獅？

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，在強風肆虐下還被騰空甩來甩去，驚人畫面引發網友熱議。（圖擷自臉書）

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，在強風肆虐下還被騰空甩來甩去，驚人畫面引發網友熱議。（圖擷自臉書）

2024/07/27 12:50

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕凱米颱風近日襲台，強風豪雨在中南部造成許多嚴重災情，有網友在臉書社團分享影片，只見高雄有機車遭到廣告布條纏住，在強風吹拂下機車竟被吹得「瘋魔亂舞」，誇張畫面引發網友大笑之餘，也震驚強風的破壞力。

有網友今日在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，在布條上還可看到楠梓區後昌新路等字樣，在一旁還可看到兩輛機車平躺在地上，至於被布條纏住的機車則是在強風肆虐下，被騰空甩來甩去，驚人畫面讓網友表示「機車一定沒想到這輩子可以體驗那麼多次的飛高高」。

在發文底下也可看到網友紛紛留言「誰家的機車，會跳舞，好厲害」、「第一次看到野性這麼強的機車」、「機車：帆布大哥，你要飛就飛，拉我幹啥…」、「它的錢是一定是做舞龍舞獅」、「他的勁戰玩的特別HI」、「看到這種布條被狂風吹的時候，不要太有信心自己可以拉住」、「房仲：我家的帆布廣告很乖，一定是機車帶壞它的」。

有網友還留意到，後方的「電子看板有寫：歡迎挑戰自我！」、「上面的布簾『更好的自己』好吸睛，感覺這台歐兜邁正在那條路上」，也有網友笑稱「蕭亞軒表示：頭髮甩甩～大步的走開～林北ㄉ機車～怎麼在嗨。」

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，在強風肆虐下被甩來甩去，驚人畫面引發網友熱議。（圖擷自臉書）

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，在強風肆虐下被甩來甩去，驚人畫面引發網友熱議。（圖擷自臉書）

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，被強風甩來甩去。（圖擷自臉書）

有網友在《爆廢1公社》分享影片，只見影片中一輛機車的龍頭遭到房仲業者的廣告布條纏住，被強風甩來甩去。（圖擷自臉書）

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