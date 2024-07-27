施作鐵高永久軌高架橋 嘉市北興陸橋7/29起限高3.8米

嘉市北興陸橋限高架基座相關施工設施的佈設示意圖。（嘉市政府提供）

2024/07/27 11:04

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕因應嘉義市鐵路高架化施工，交通部鐵道局跨橋施作鐵高永久軌高架橋，北興陸橋7月29日起，至鐵路高架完工通車及舊陸橋拆除前，期間車輛限高3.8公尺。此外，此次跨越北興陸橋施工至12月27日，期間有14個不連續工作天實施夜間全線封閉陸橋，請該時段往返該陸橋駕駛人提早改道。

交通部鐵道局中部工程分局表示，北興陸橋跨越橋施工限高3.8公尺，請高度3.8公尺以上大型車輛配合依工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通行。

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夜間封閉陸橋部分，此次跨越北興陸橋施工自7月29日起至12月27日，需約152工作天，期間將有14個不連續工作天實施夜間（晚間9點至翌日6點）全線封閉陸橋。

日期分別為，8月22及8月23日限高架橫樑上梁、9月23日中路式跨越橋工作車推車、9月25日、26日及27日翼底板模板吊裝、10月14日及15日內腹板模板吊裝、10月17日底腹板混凝土澆置、10月21日及10月22日內腹板模板拆除及吊裝頂板模板、10月30日頂板混凝土澆置、11月4日及5日翼底板模板拆除。

市府交通處指出，跨越橋工作車推進、底版組拆及混凝土澆置等作業施工期間，實施夜間封閉北興陸橋，呼籲駕駛人依指引人員引導配合工區交通維持設施及交通標誌牌面指引，改由文化路地下道、博愛陸橋或嘉雄陸橋通行。

嘉市北興陸橋夜間封閉施工設施的佈設示意圖。（嘉市政府提供）

嘉市政府交通處長許啟明（左）說明北興陸橋14個不連續工作天實施夜間全線封閉情形。（嘉市政府提供）

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