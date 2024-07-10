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高雄星光水岸公園親水池人氣夯 公園處：明年加大

高雄市星光水岸公園親水池人氣超旺，開放後天天吸引大批親子戲水。（記者王榮祥攝）

高雄市星光水岸公園親水池人氣超旺，開放後天天吸引大批親子戲水。（記者王榮祥攝）

2024/07/10 00:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄星光水岸公園戲水區6月底開放，每天都有大批親子玩水，人氣超旺！有民眾建議市政府多規畫類似場域，市長陳其邁透露，靠近高雄港21號碼頭，明年應該會有一處全新戲水空間。

工務局公園處說明，計畫加大水岸公園戲水區，有可能延伸到21號碼頭場域，除了增加遊憩設施，也會闢建涼亭等遮蔭處，方便民眾休息，近期會啟動細部設計，目標明年暑假啟用。

水岸公園位於高雄展覽館旁，面積約5公頃，962平方公尺的戲水區僅占公園面積約5％，設施豐富完備、交通便利，6月29日開放後天天吸引大批親子來玩。

公園處指出，戲水區主要是一座大型親水池，內有仿高雄港口吊臂的噴水器、半球形發光噴泉、趣味灑水「冰淇淋杯」、固定式水槍與滑梯等，配合水池海洋意象彩繪，也設有更衣室及廁所等設施。

高雄夏天熱到爆，有民眾建議市府可多設置類似戲水場域，陳其邁說，注意到水岸公園的超旺人氣，工務局公園處已計畫在靠近21號碼頭區，規劃全新親水空間。

此外，臉書社群「高雄特色公園ing」整理出高雄戲水空間與開放時段，分布在11個行政區、共有15處，方便民眾就近戲水消暑。

星光水岸公園親水池設施豐富。（記者王榮祥攝）

星光水岸公園親水池設施豐富。（記者王榮祥攝）

星光水岸公園親水池噴水槍。（記者王榮祥攝）

星光水岸公園親水池噴水槍。（記者王榮祥攝）

星光水岸公園親水池人氣超旺。（記者王榮祥攝）

星光水岸公園親水池人氣超旺。（記者王榮祥攝）

高雄市府計畫加大水岸公園戲水空間，可能擴增到高港21碼頭附近。（記者王榮祥攝）

高雄市府計畫加大水岸公園戲水空間，可能擴增到高港21碼頭附近。（記者王榮祥攝）

臉書社群「高雄特色公園ing」整理出高雄戲水空間。（擷取自臉書「高雄特色公園ing」）

臉書社群「高雄特色公園ing」整理出高雄戲水空間。（擷取自臉書「高雄特色公園ing」）

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