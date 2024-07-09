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國旅好康多 台北國際夏季旅展7/12登場

交通部觀光署推出振興方案鼓勵民眾赴東台灣旅遊。（觀光署提供）

交通部觀光署推出振興方案鼓勵民眾赴東台灣旅遊。（觀光署提供）

2024/07/09 10:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕為期4天的「2024台北國際夏季旅展」，7月12日至15日於台北世貿一館開展。交通部觀光署以「台灣環島樂遊年」為主題，提供國旅最新資訊，包含推廣台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS-台鐵版的優惠方案，以及台灣仲夏節、微笑南灣知性之旅等主題旅遊，台灣觀光100亮點、台灣觀光雙年曆等也會亮相。

為提升民眾旅遊意願，觀光署推出旅運優惠措施，超過60條路線的「台灣好行」，持電子票證（含行動支付）搭乘可享客運票價半價，優惠實施至明年8月31日；超過70條套裝旅遊行程的「台灣觀巴」，可享2人同行1人免費，優惠至今年底。觀光署說，這樣的旅遊方式便利又低碳，民眾可至台灣觀巴業者展位洽詢訂購，還有機會參加抽獎。

為振興0403地震後東部地區觀光，觀光署也祭出補助措施，今年底前持電子票證（含行動支付）搭乘「台灣好行」宜花東路線享客運票價免費、「台灣觀巴」宜花東套裝遊程2折；日前開跑的「Taiwan PASS-台鐵版（花蓮振興方案）」，針對宜花東地區提供2人同行1人免費的限定優惠，實施至9月30日。

觀光署表示，暑假適逢旅遊旺季，不論是結合全台各地夏季旅遊特色的「台灣仲夏節」系列活動，或以微笑曲線概念串連南台灣知性展館、具科普教育及歷史人文特色的「微笑南灣知性之旅」，還是集結全台各地旅遊景點及活動的「台灣觀光100亮點」及「台灣觀光雙年曆」，都是很好的國旅安排指南，感受在地風情之餘，也讓旅程更多元充實。

觀光署指出，展館舉辦集章遊戲活動，每天4場次各發放80張集章卡，完成4個集章集點任務即可現場兌換限量贈品；也可參與舞台區的多媒體拼圖遊戲，或是參加舞台問答互動，都有機會獲得禮物。

交通部觀光署彙整台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS-台鐵版（花蓮振興方案）優惠措施。（觀光署提供）

交通部觀光署彙整台灣好行、台灣觀巴及Taiwan PASS-台鐵版（花蓮振興方案）優惠措施。（觀光署提供）

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