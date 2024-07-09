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高雄碳排放量是台北市5倍 陳其邁：實施碳盤查抓出大宗排放

「淨零高峰論壇」今天在高雄舉行，市長陳其邁（中）與台積電基金會董事長張淑芬（左）交談，右為商周執行長郭奕伶。（記者葛祐豪攝）

「淨零高峰論壇」今天在高雄舉行，市長陳其邁（中）與台積電基金會董事長張淑芬（左）交談，右為商周執行長郭奕伶。（記者葛祐豪攝）

2024/07/09 18:08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕經濟部與高市府、商周，今天（9日）在高雄展覽館舉辦「淨零高峰論壇」，邀請台積電與日月光等大廠，分享綠色轉型成功經驗，高雄市長陳其邁強調，高雄碳排放量幾乎是台北市5倍，未來碳權時代來臨，立刻就面臨碳關稅，因此要根據碳排重區，擬出城市層級的減碳策略。

在中央及地方攜手推動下，南部半導體材料S形廊帶逐漸成形，而關鍵轉型的最後一哩路，在於減碳供應鏈與永續人才培育，尤其面對全球氣候變遷及國家2050淨零碳排目標，綠色轉型已成為產業共識。

這場論壇吸引數百人參加，特別邀請台積電基金會董事長張淑芬參加。陳其邁致詞時強調，高雄推動淨零的腳步是全台最快，他要求各局處提出減碳白皮書與碳權計畫，並成立淨零學院，制定「淨零城市發展自治條例」，明定2030年減量30％、2050淨零目標。

陳其邁表示，高雄早期產業發展，與密集的鋼鐵、石化等重工業息息相關，伴隨高碳排是必然的結果，2022年高雄年排放5235萬噸，幾乎是台北市的5倍，碳排居六都之首。

他指出，未來一旦碳權時代來臨，碳價機制啟動，立刻就面臨碳關稅，因此高雄需要實施城市等級的碳盤查，以迅速抓出大宗的高雄工業碳排放，根據碳排重區，擬出城市層級的減碳策略。

高市環保局長張瑞琿、台積電環保安全衛生處資深專案經理孫讀文，則分享如何激發供應商攜手邁向淨零；日月光半導體副總李叔霞則綠色人才，分享如何深耕在地，與區域學校進行產學合作，設立半導體學程。

到場聆聽的張淑芬，則關注15至18歲學子的技職教育，特別跨讚陳其邁這部分做得很好，讓許多年輕人翻轉、改變人生。

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