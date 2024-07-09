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林園中芸漁港523公尺Q版彩繪牆 結合生態環保感受海洋美麗

中芸港海堤彩繪為高雄轄內最長的漁港彩繪。（記者洪臣宏攝）

中芸港海堤彩繪為高雄轄內最長的漁港彩繪。（記者洪臣宏攝）

2024/07/09 17:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕漁業署、高市海洋局共同斥資擴建林園區中芸漁港泊位，其中包含彩繪漁港海堤，工作團隊一個半月來頂著豔陽繪畫，高市最長523公尺Q版漁港彩繪牆大功告成，與海面連成一片讓人大為讚嘆！

中芸漁港停泊區擴建工程完工在即，海堤的彩繪率先完成，高市海洋局已在彌陀、林園汕尾漁港完成彩繪，其中彌陀190公尺長彩繪牆成為觀光亮點，中芸港的彩繪牆不但更長，彩繪內容也多更元。

海洋局表示，這次與林園區漁會攜手南台灣彩繪壁畫創作藝術家，於中芸漁港漁筏泊區興建工程的海堤牆面進行特色彩繪，讓傳統漁業結合海洋生態環保及當地特色融入港區牆面。

彩繪內容有黃鰭鮪魚、正鰹魚、皮刀魚、鰻魚、赤尾青蝦、彈塗魚、倒立水母及龍舟競賽等林園地區常見的海洋生物與活動為主題進行創作。海洋局說，希望採活潑幽默生動方式呈現，使遊客彷彿置身海底世界，感受海洋世界精彩與美麗。

中芸漁港泊位嚴重不足，漁船被迫停到屏東或旗津地區的漁港，且中芸漁港開口略呈西南向，夏季西南氣流旺盛或颱風期間，泊地穩靜度不佳，影響船筏安全，漁業署與高市府共斥資3億3千萬元進行「中芸漁港漁筏泊區擴建工程」，完工後水域面積約2.8公頃，水深3.5公尺，可容納90艘漁船筏停泊。

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