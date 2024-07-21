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台中綠美圖主體工程竣工 日建築師妹島和世5度來台確認細節

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（左）5度來台對這些超講究。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（左）5度來台對這些超講究。（市府提供）

2024/07/21 18:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市首座圖書館結合美術館的「台中綠美圖」，由台日知名建築師聯手設計，目前主體工程已完工，進入特殊裝修施作，普立茲建築獎得主、建築設計師妹島和世5度來台確認，對細節超講究，包括建築外圍的金屬擴張網帷幕拼接處不能看到拼接縫、連館內展間室內設計也出自她之手，一再確認細節，台中市建設局指出，市府全力配合建築及裝修品質，打造台中新指標性亮點建築，台中綠美圖預計明年12月開館。

台中綠美圖由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛組成的SANAA事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作，打造8棟互相連結、可恣意穿梭的文化建設，2018年動工，建設局長陳大田指出，目前主體工程竣工，進入特殊裝修及設備作業，因全案進入收尾階段，妹島和世昨（20）日第5度來台確認目前成果，也是今年2度到綠美圖確認。

陳大田指出，妹島和世這次再到台中主要確認多項細節，包括建築外圍採用造型金屬擴張網帷幕設計手法，可於白天增加自然光線與風流引入，夜晚室內照明自然流出，使建物視覺通透，展現典雅風貌，為讓建築視覺不被切割，金屬擴張網拼接處不能看出接縫。

另除設計建築外，妹島和世更為綠美圖量身打造圖書館、美術館所使用的專屬傢俱，包括特殊展間室內設計、典藏庫房、演講廳及全案傢俱等，展現綠美圖亮點特色，上至天花板、下至館內傢俱，也緊盯細節，像是天花板的雲朵設計雲朵形狀、弧度、垂吊高度等，均極講究，陳大田指出，這次妹島和世再來也從不同高度檢視垂吊線是否會會觀眾看見。

此外，也再次確認圖書館所使用的書櫃等傢俱實品大樣，除展現SANAA團隊的室內設計風格外，也要求傢俱金屬五金儘量隱藏，帶給使用者更好的質感體驗等。

陳大田指出，特殊裝修及設備作業預計於明年初完竣，明年中旬交由文化局策展及書籍上櫃，預計在明年12月開館營運。

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（右）5度來台對這些超講究。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（右）5度來台對這些超講究。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（右）5度來台對細節超講究，逐一檢視傢俱感受。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，設計建築師妹島和世（右）5度來台對細節超講究，逐一檢視傢俱感受。（市府提供）

妹烏和世為綠美圖設計傢俱，椅子設計感十足又具舒適性。（市府提供）

妹烏和世為綠美圖設計傢俱，椅子設計感十足又具舒適性。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，預計明年底開館。（市府提供）

台中綠美圖主體工程竣工，預計明年底開館。（市府提供）

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