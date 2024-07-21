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移工拿救生圈下水抓魚 彰化縣消防局回應了

有民眾發現有移工為了去抓魚，自行取下救生圈架的救生圈，套在身上再下水。（取自《彰化人大小事》）

有民眾發現有移工為了去抓魚，自行取下救生圈架的救生圈，套在身上再下水。（取自《彰化人大小事》）

2024/07/21 17:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕救生圈可以這樣用嗎？有民眾在彰化縣最大的網路社團《彰化人大小事》貼文指出，有移工為了下水去抓魚，取出救生圈架裡頭的救生圈直接套在身上，雖然有「物歸原位」，但仍引起爭議。彰化東區消防分隊長劉玉祥表示，已在該救生圈架外張貼有中、英、印尼與越南文等提醒標語，避免民眾作不當使用。

劉玉祥指出，每個救生圈架都有編號，這處是編號730，位於彰化市河濱路渡船頭內水閘門前，靠近彰化壘球場一帶，由於不久前，這附近的水域才發生有4位民眾因為不識水域特性，因而受困於沙洲案件，為了避免再度遭到不當使用，也立即派人前往查看。

劉玉祥說，派員查看確認救生圈完好放在圈架內，並無損壞情事，也決定在圈架上加貼移工可以看得懂的文字來提醒，因此張貼中、英、印尼與越南文等標語，告知移工與民眾，請勿用於非救生用途，以避免觸法，該紛位每個月都會去巡查與確認救生圈的狀況。

有民眾表示，救生圈是給危極的人來使用的，移工自己拿了救生圈，就下水去抓魚，特別跟移工說了，對方卻說「用完會拿回來」，但萬一有需要使用的時候，或是用壞了，這樣就不好了。

為避免移工拿走救生圈去抓魚，彰化東區消防分隊張貼有印尼、越南、英文、中文的提醒標語。（彰化縣消防局提供）

為避免移工拿走救生圈去抓魚，彰化東區消防分隊張貼有印尼、越南、英文、中文的提醒標語。（彰化縣消防局提供）

為避免移工拿走救生圈去抓魚，彰化東區消防分隊張貼有印尼、越南、英文、中文的提醒標語。（彰化縣消防局提供）

為避免移工拿走救生圈去抓魚，彰化東區消防分隊張貼有印尼、越南、英文、中文的提醒標語。（彰化縣消防局提供）

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