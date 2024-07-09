中央挹注2100萬升級6公園 南投市再推滑步車公園

南投市公所獲中央挹注2100萬元，將升級市區6處公園設施環境，並將繼國道高架橋下闢建籃球場後，續推親子滑步車公園。（記者劉濱銓攝）

2024/07/09 16:39

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市轄內有20多座公園，惟多缺乏親子遊憩設施，南投市公所近期向中央爭取公園改善經費，總計市區6大公園共獲2100萬元補助，今年將陸續升級成親水或共融遊憩公園，之後公所還將繼國道3號高架橋下打造風雨籃球場後，續推高架橋下的滑步車公園，讓市區遊憩公園更加多元。

南投市公所指出，此次獲得補助的公園共有6座，每座都有350萬元的設施改善經費，其中像市中心的中山公園，因已有親子共融遊具，因此會增加親水遊憩設施，未來可讓親子在此踩水嬉戲，另像永豐公園則會增加體健設施，讓民眾可藉此健身運動，其餘像成功、市民、平山、自強公園，則會補強不足的親子共融遊具，讓公園設施可讓大小朋友使用。

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另外，除了既有6座公園設施環境升級外，預計今年底前，也會循先前在國道3號高架橋下打造風雨籃球場的經驗，繼續在南投交流道週邊的高架橋下，闢建親子滑步車公園，讓市區公園除有常見的共融遊具外，也有可讓學童、民眾能體驗滑步車、直排輪、滑板車的場地，不用再跑到鄰近的彰化遊玩，盼營造更多元完整的市區公園體驗。

南投市公所獲中央挹注2100萬元，將在市區中山公園等6處公園新增親水或親子共融設施，優化市區公園體驗。（記者劉濱銓攝）

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