為期5天高普考落幕 初估錄取率12.51％

113年高普考試國家考場試區。（圖由考選部提供）

2024/07/09 16:11

〔記者楊綿傑／台北報導〕113年公務人員高等考試三級考試暨普通考試今天落幕，考選部表示，此次考試總計報考人數6萬6702人，經統計最後一節到考人數4萬6863人，其中高考三級到考率為67.87％、普考為73.14％，以目前公告需用名額5863名，初估錄取率12.51％。

113年高普考在台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區舉行，共6萬6702人報考，其中高等考試三級考試3萬6460人、普通考試3萬242人；最後一節到考人數4萬6863人，其中高考三級2萬4745人、普考2萬2118人。以目前公告需用名額（含增列需用名額）5863名，初估錄取率12.51％。

請繼續往下閱讀...

考選部指出，合計5天考試在16考區各縣市政府通力合作下，洽借71所試區學校，設置2286間試場；考選部感謝縣市政府、其他機關及學校協助辦理試務工作，以及警政、交通、電力、醫療等單位之支援及協助。於中央和地方跨部會通力合作下，整體考試秩序良好，順利圓滿辦理竣事。

考選部表示，為使考選策略持續朝「專業知能核心化、擇才條件友善化」目標精進，今年起高普考試實施應試專業科目調整等多項措施，包含高考三級考試計87類科之專業科目調整為4科、13類科調整為5科，普通考試計66類科之專業科目調整為3科，高考三級僑務行政、國際文教行政及高普考航空駕駛類科增列第二試口試、高考三級客家事務行政類科口試占比提高至20%等。

考選部強調，透過調整應試科目及考試方式，不僅減輕應考人準備筆試的負擔，更能強化選才效能，以滿足用人機關需要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法